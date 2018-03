Kimův tajuplný zelený vlak je neprůstřelný a pomalý. Uvnitř je plný luxusního jídla i pití

Záhadný vlak, který v pondělí večer přijel na centrální železniční nádraží v Pekingu, skutečně vezl severokorejského vůdce Kim Čong-una. Jeho utajovanou návštěvu ve středu potvrdila média obou zemí. Jednadvacet zelených vagonů s tmavými okny, aby nebylo poznat pasažéry uvnitř, připomínalo obrněné soukromé vlakové soupravy svých předchůdců. Tyto vlaky byly po desítky let předmětem zájmu a spekulací, píše list The New York Times.

Peking 21:04 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít