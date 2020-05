Důvodem zmizení severokorejského vůdce Kim Čong-una byla obava z koronaviru, uvedl Soul

Společné pokoje, odtažitý personál, destinace předem neznámá. Slováci sdílejí zážitky ze státní karantény

Po přejezdu slovenských hranic policie přerozděluje a určuje, do jaké ubytovny poputují. Původní záměr byl umísťovat lidi do zařízení co nejblíže k jejich trvalému bydlišti. Ne vždy se to ale podaří.