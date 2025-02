Kim Čong-un nařídil plnou připravenost k použití jaderného útoku. Dohlížel na test řízené střely

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlížel na zkušební odpálení strategické střely s plochou dráhou letu a nařídil plnou připravenost k použití jaderného útoku, který by zemi zajistil co nejúčinnější obranu. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na severokorejská státní média.

