Romantizujete diktátora, kritizuje mediální obraz Kim Čong-una severokorejský umělec

Severokorejský vůdce Kim Čong-un působil dlouhá léta dojmem muže stojícího proti celému světu. Mírová jednání, které v poslední době vede s Jižní Koreou a Spojenými státy, mu však nyní dodávají dojem přístupnějšího diplomata. Podle umělce, který před režimem unikl za hranice, nic ovšem nezmění skutečnost, že je Kim diktátorem.

Dlouhá léta hrál Song Byeok klíčovou roli v severokorejské propagandě. Jako státní umělec od svých 24 let maloval živá díla, která zobrazovala protiamerické a japonské slogany, šťastné dělníky a samozřejmě Kimovu dynastii.

„Očekává se, že jako umělec sloužící propagandě budete zobrazovat Severní Koreu a její představitele jako nejlepší na světě,“ vypráví Song britskému serveru BBC. „V Severní Koreji může být umění pouze krásné. Neexistují tam lidé bez domova a všichni jsou zdravě vykrmení.“

Realita je tomu přitom velmi vzdálená. Sám Song skončil na šest měsíců ve vězeňském táboře poté, co se pokusil překročit hranice do Číny, aby během hladomoru v roce 2001 získal nějaké jídlo pro svou rodinu.

V gulagu ho mučili. Když nabral zpátky sílu, přeplaval do Číny. Odtud se pak dostal do Jižní Koreje. Pro umělce jsou vzpomínky na toto období obzvlášť bolestivé, když vidí, jak se z Kim Čong-una stává nový miláček na diplomatické scéně.

„Ve vězeňském táboře to bylo těžké. Slyšíte zpívat ptáky a vidíte modré nebe a chce se vám z toho všeho umřít. Takže si umíte představit, jak mě šokovalo, když jsem viděl, že Kim Čong-una ukazují v dobrém světle,“ vysvětluje umělec.

„Pod rukama režimu zemřelo tolik lidí, a přesto se teď o něm říká, že je humánní. Romanizují tím diktátora a přikrášlují jeho režim. Je to celé špatně.“

Umělec i přesto nadšeně kýve na otázku BBC, zda by se do bezpečné Severní Koreji jednoho dne vrátil. „Rozhodně. Chtěl bych mít přímo v Pchjongjangu výstavu, kde bych svým spoluobčanům ukázal význam svobody slova. Je to můj životní sen a doufám, že k němu dojde ještě za mého života,“ dodává Song Byeok.