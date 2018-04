Za mučení a vraždu Kim Wallové doživotí. Peter Madsen si v Kodani vyslechl rozsudek

Madsen své výpovědi o tom, co se v srpnu na jeho ponorce stalo, několikrát změnil a nabídl dohromady tři verze příběhu. Nejdřív tvrdil, že novinářka zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Když to pitva vyvrátila, snažil se vyšetřovatele přesvědčit, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na jeho venkovní palubě.

Podle obžaloby byla Wallová buď uškrcená, nebo podřezaná. Soudní lékaři ale nedokázali ani jednu verzi potvrdit či vyvrátit. Pitva mimo jiné odhalila 14 poranění v oblasti genitálií oběti, což podle prokuratury nasvědčovalo sexuální povaze činu.

Madsen ale pouze přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku pak nechal záměrně ztroskotat, sám se ale zachránil.

Trup novinářky bez končetin a hlavy našel deset dní po jejím zmizení cyklista na pláži na kodaňském předměstí. O několik týdnů později nalezli policejní potápěči další části těla v plastových pytlích zatížených kovem zátoce Köge.

Podle psychiatrického posudku je dánský vynálezce narcistní psychopat s vážnou poruchou. Vyšetřovatelé uvedli, že sledoval erotická videa se skutečným mučením a zabíjením žen, a to i těsně před vyplutím s Wallovou.

Madsen přibližně čtyřicetitunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus zkonstruoval, a vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě.

KIM WALLOVÁ Švédská novinářka pracovala na volné noze. Psala například pro Guardian, New York Times, South China Morning Post. V posledních dnech připravovala článek o dánském vynálezci Peterovi Madsenovi. Vystudovala London School of Economics a Columbia University. Žila mezi New Yorkem a Pekingem.