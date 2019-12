Evropané se víc bojí klimatických změn než teroristického útoku, vyplývá ze studie

Banka se dotázala 30 tisíc respondentů ve třiceti zemích, včetně Číny a Spojených států. Celých 47 % Evropanů označilo za největší hrozbu svého života klimatické změny a teprve potom nezaměstnanost, hromadnou migraci a terorismus.

Viceprezidentka Evropské investiční banky Emma Navarrová, která má na starosti životní prostředí a kroky proti klimatickým změnám, zdůraznila, že dopad těchto změn na každodenní život a budoucnost vyvolává u Evropanů velké obavy. Zároveň však dodala, že mnozí jsou optimisty a doufají, že se tento dopad dá zvrátit.

Vědci jsou bohužel jiného názoru – podle nich máme nyní poslední možnost globální oteplování omezit a zmírnit jeho následky. Evropská investiční banka, kterou vlastní vlády Evropské unie, má za úkol investovat do projektů spojených s klimatickými změnami. Boj proti nim je také hlavní prioritou nové Evropské komise.

Průzkum, který je pro banku první z plánovaných čtyř, ukázal, že obavy z klimatických změn jsou ještě větší v Číně než v Evropské unii. Celých 73 % dotázaných je považuje za největší hrozbu pro společnost, zatímco ve Spojených státech je to jen 39 % lidí. Američanům dělá větší starosti nedostatečný přístup ke zdravotní péči.

Podle studie se také 41 % mladých Evropanů ve věku 15 až 29 let domnívá, že se kvůli klimatickým změnám budou muset přestěhovat do jiné země. K tomu názoru se nejvíc přiklánějí Španělé, Řekové a Francouzi. Názor, že klimatické změny ovlivňují každodenní život, celkově zastává 82 % Evropanů. V Číně je to dokonce 98 % respondentů a ve Spojených státech 76 %, cituje studii agentura Reuters.