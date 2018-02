Kimova sestra bude první z rodiny, kdo navštíví jihokorejského prezidenta v jeho paláci

Jihokorejský prezident Mun Če-in se v sobotu setká s oficiálně nejvyšším představitelem KLDR Kim Jong-namem a se sestrou severokorejského diktátora Kim Jo-čong, kteří tento týden navštíví Jižní Koreu a zúčastní se pátečního slavnostního zahájení zimních olympijských her. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na Soul. Soul 13:58 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestra Kim čong-una Kim Jo-čong | Foto: Damir Sagolj | Zdroj: Reuters

Schůzka se uskuteční v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá, napsala agentura Reuters. Kim Jo-čong přiletí do Jižní Koreje soukromým letadlem v pátek ve 13.30 místního času (5.30 SEČ).

Do Jižní Koreje ve čtvrtek přicestoval také americký viceprezident Mike Pence, podle něhož chce Severní Korea olympiádu zneužít pro svou propagandistickou kampaň. I on se zúčastní pátečního olympijského zahajovacího ceremoniálu, hlavním cílem jeho cesty je ale „upozorňovat na porušování lidských práv ze strany KLDR a na severokorejské jaderné ambice", uvedly zdroje z Bílého domu.

Také Pence má na programu jednání s jihokorejským prezidentem Munem. Podle agentury AP se ho bude snažit přesvědčit, aby zaujal tvrdší postoj vůči KLDR, která se navzdory sbližování s Jižní Koreou v posledních týdnech nadále odmítá vzdát se svých raketových a jaderných zbrojních programů.