Kinžal není typická hypersonická střela. Je to ale zbraň, která si zaslouží pozornost, hodnotí expert

Rusové v sobotu a v neděli oznámili, že na Ukrajině použili hypersonické střely Kinžal. „Kinžál je spíš ze vzduchu odpalovaná balistická raketa. Není to úplně typická ukázka hypersonické zbraně. Je to ale nepochybně zbraň, která si zaslouží pozornost," přibližuje v rozhovoru pro Radiožurnál vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Rozhovor Kyjev/MOSKVA 11:44 20. března 2022

Dá se zpráva agentury TASS o použití hypersonické střely nějak ověřit?

Už i americké zpravodajské služby údajně potvrdily, že znamenaly vypuštění těchto raket. Asi to není úplně složité, protože jsou to balistické rakety, které se opalují ze vzduchu a odpal je zřejmě ze satelitů a hlídkových letounů dobře pozorovatelný, nedá se skrýt. Takže ano, můžeme to asi brát tak, že Rusové opravdu vypustili Kinžaly.

Co jsou tedy hypersonické zbraně?

Obecně se jako hypersonické zbraně označují takové, které dosahují rychlosti pětkrát větší, než je rychlost zvuku. To znamená 6000 kilometrů za hodinu a více. Nicméně ono s tím řazením Kinžalu do této kategorii je to na diskusi. Technicky vzato hypersonických rychlostí dosahují téměř všechny balistické rakety, ale mezi hypersonické zbraně se obvykle neřadí. Do této kategorie se obvykle řadí takové zbraně, které tu vysokou rychlost kombinují se schopností ostře manévrovat, což jsou většinou různé hypersonické kluzáky, jako je ruské těleso Avangard, nebo hypersonické křižující střely, jako je ruská zbraň Zirkon.

Kinžál je spíš ze vzduchu odpalovaná balistická raketa. On prý i hypersonických rychlostí technicky vzato dosahuje, ale není to úplně typická ukázka hypersonické zbraně. Samozřejmě jí ale nemůžeme kvůli tomu podceňovat. Je to nepochybně zbraň, která si zaslouží pozornost, protože je to ze vzduchu odpalovaná varianta obávané střely Iskander. Je to tedy určitě účinná zbraň, která si zaslouží pozornost.

Jak významný signál je to ze strategického hlediska? Podle vojenských expertů proti hypersonickým zbraním v současné době neexistuje účinná obrana. Mohlo by jejich masivnější užití zvrátit vývoj války na Ukrajině?

Hypoteticky ano, kdyby Rusové měli nějaké množství pro masivnější použití, ale to se jeví jako velice nepravděpodobné. Kinžal je jednou ze zbraní, jejichž existenci oznámil Vladimir Putin ve slavném projevu v roce 2008. Kinžal je zaveden ve službě, ale všechno nasvědčuje tomu, že to je v podstatě pořád spíš experiment a že jich Rusové nemají vyrobené nějaké velké zásoby. Takže je nepravděpodobné, že by s nimi mohli nějakým způsobem zásadně změnit tu situaci na Ukrajině.

Připomínám, že Rusko se ocitlo ve velkých problémech, protože některé typy moderních, přesně naváděných zbraní už Rusům došly. Právě třeba ty zmíněné rakety Iskander. Zdá se, že jejich zásoby jsou vyčerpány nebo téměř vyčerpány, o čemž svědčí také to, že Rusové začali na Ukrajině používat staré balistické rakety Točka, které pocházejí ještě ze studené války.

Rusko před dvěma lety oznámilo, že do svého arzenálu zařadilo řízené hypersonické střely Avangard, o kterých už jste se zmínil. Opravdu jde o absolutní zbraň, jak se tehdy vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin?

Ne, takto bychom to určitě brát neměli. Tyto zbraně mají nějaké výhody, mají nějaké nevýhody. Hlavní výhodou těch hypersonických zbraní je schopnost ostře manévrovat ve vysokých rychlostech. V případě kluzáku Avangard je to schopnost pohybovat se ve vysokých vrstvách atmosféry, a tam provádět nějaké úhybné manévry, které mohou komplikovat práci protiraketové obraně.

Ale musíme si uvědomit, že dnes je ten ruský strategický arzenál tak velký, že by bohatě stačil na překonání jakékoliv protiraketové obrany i bez těch hypersonických kluzáků. Ani americká protiraketová obrana není určena k tomu, aby zastavovala masivní ruský raketový úder. Ani k tomu nikdy určena nebyla. Stejně tak těch střel Avangard je ve službě zavedeno zřejmě zatím jen několik exemplářů

Takže musíme to všechno brát, že to je součást nějaké propagandy, nějaké psychologické hry, protože ta psychologie k tomu odstrašování patří. V tomto smyslu může mít větší efektivitu protilodní hypersonická střela Zirkon, která se nyní testuje. V letošním roce by měla být zavedena do výzbroje. Mohla by být potenciálně zajímavá v tom smyslu, že kdyby Rusko tyto zbraně začalo exportovat některým, řekněme problematickým státům, tak by to mohlo v některých regionech nějakým způsobem narušit vojenskou rovnováhu, protože i proti této kategorii střel se velmi obtížně hledá obrana.

Byť musíme upozornit, že na každou zbraň se časem najde protizbraň. A západní státy už pracují na různých zbraních, které by si měly s těmi hypersonickými střelami poradit. Ať už jsou to speciální protiraketové střely, lasery a další prostředky.