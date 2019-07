‚Mladí se zářnou budoucností.‘ Většině obětí žhářského útoku v Kjótu bylo méně než 30 let

Mnoho obětí čtvrtečního žhářského útoku na studio animovaného filmu v japonském Kjótu byli mladí lidé do 40 let se zářnou budoucností, řekl prezident společnosti. Někteří z nich nastoupili teprve v dubnu. Počet obětí vzrostl proti předchozí páteční bilanci na 34, informovala agentura Reuters. Podle místních médií pachatel místo činu navštívil už dříve. Tokio 17:48 20. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr požáru filmového studia v Kjótu | Foto: Kyodo | Zdroj: Reuters

Čtvrteční útok na světově proslulé studio Kyoto Animation byl nejhorší hromadnou vraždou v Japonsku za poslední dvě desetiletí. „Někteří z nich se k nám přidali teprve v dubnu. A 8. července jsem jim dal malou, ale jejich první prémii,“ řekl v sobotu k obětem šéf společnosti Hideaki Hatta. „Lidé, kteří měli slibnou budoucnost, přišli o život. Nevím, co říci,“ poznamenal Hatta.

Patnácti z obětí bylo mezi 20 a 29 lety, jedenácti mezi 30 a 39, uvedla televize NHK. Dalším šesti obětem bylo přes 40 let a jedné bylo nejméně 60. Věk poslední oběti, muže, který zemřel v nemocnici, není znám. Jména obětí nebyla zveřejněna. Studio Kyoto Animation mělo přibližně 160 zaměstnanců s průměrným věkem 33 let.

Policie potvrdila, že za útokem stál jednačtyřicetiletý Šindži Aoba. Ten ve čtvrtek podle výpovědí svědků zakřičel „zdechněte“ a pak zřejmě benzinem polil vchod do renomovaného studia animovaného filmu a zapálil ho. Při požáru utrpěl těžké popáleniny na obličeji a nohou a byl převezen do nemocnice. Policie ho zatím kvůli jeho zraněním nemohla detailně vyslechnout.

Útok kvůli plagiátorství

Aoba žil v bytě ve městě Ómija severně od japonské metropole, asi 500 kilometrů od Kjóta. Byl samotář, s nikým téměř nemluvil a celé dny hrál doma počítačové hry. „Nikdy jsem ho neviděl jít ven během dne, ani do potravin. Slyšel jsem ale, jak chodívá ven kolem půlnoci,“ uvedl jeden ze sousedů, který si nepřál zveřejnit své jméno. I další sousedé si podle něj stěžovali na hlasitou hudbu z videoher, která se ozývala z Aobova bytu.

Jen pár dní před útokem se s ním výše zmíněný soused dostal do konfliktu. Aoba začal bušit do zdi od jeho bytu, tentokrát kvůli hluku, o kterém se domníval, že vychází ze sousedova bytu. Když tento soused došel za Aobou, aby mu vysvětlil, že za hluk nemůže on, ale někdo jiný, muž ho údajně chytil a křičet na něj.

„Začal na mě řvát, abych byl zticha. Chytl mě za límec a začal mě tahat za vlasy. Bylo to děsivé,“ popsal soused. Podle japonských médií muž na studio zaútočil, protože ho obviňoval, že se dopustilo plagiátorství a ukradlo mu jeho dílo.

Šéf společnosti Hideaki Hatta ale o žádné stížnosti na případné plagiátorství neví. Lidé žijící poblíž studia popsali, že muže, který odpovídal popisu pachateli, spatřili v oblasti už den před útokem. Policie se domnívá, že Aoba v okolí budovy strávil jeden či více dní, aby se na žhářský útok připravil.