Čína nechce, aby v Rusku došlo ke katastrofě, zbrojní dohodu se Severní Koreou uvítá, míní sinolog

Peking/Moskva/Pchjongjang 10:23 17. září 2023

Zbrojní dohodu mezi Ruskem a KLDR by Čína mohla uvítat. „Čína nechce, aby v Rusku došlo k nějaké katastrofě, která by shodila režim, a dá se usuzovat, že pokud Rusko z války vyjde jako poražené, může to dost ovlivnit jeho vnitropolitickou situaci. To není v zájmu Číny,“ pokračuje sinolog Tobiáš Lipold z projektu Sinopsis.cz.

„Proto by se jí měla taková dohoda spíše zamlouvat. Právě ta by mohla totiž Rusku pomoci na bojišti a tím pádem by se zabránilo tomu, že by došlo k nějaké výrazné prohře Ruska,“ vysvětluje dále.

Obcházení sankcí

I přesto si ale sinolog nemyslí, že by bylo pro Čínu snadné obcházet sankce a zbraně do Ruska posílat.

Spíše je podle něj pravděpodobné, že by přes KLDR mohly do Ruska z Číny proudit spíše takzvané technologie s dvojím využitím, tedy technologie, které se sice mohou využít v boji, ale které mají zároveň i jiná použití.

Takové dodávky Peking Kremlu do určité míry posílá už teď. Jde například o drony nebo balistické vesty.

„Pokud by se snažili Rusku něco posílat vyloženě přes Severní Koreu, tak by se asi snažili posílat primárně munici a dělostřelecké vybavení,“ dodává Lipold.

„Se zbraněmi by to museli udělat tak, že by je poslala Severní Korea. Jenomže na KLDR jsou také uvalené sankce na dovoz zbraní, takže by tím zase Čína porušovala jiné dohody. Takže si nejsem úplně jistý, jestli budou schopni takhle aktivně KLDR v dodávkám zbraní využívat,“ vysvětluje Lipold.

Podobný názor má i politolog Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Univerziy Karlovy. Válka na Ukrajině je totiž podle něj konflikt, který pro Čínu není prioritou.

„Čína se do obcházení sankcí veřejně nežene… Nechce rozhodně dělat to, že by se zapojila do dodávek zbraní otevřeně. To ani náhodou. A myslím si, že netouží ani po tom to dělat skrytě s tím, že se pak objeví nějaké čínské zbraně na bojišti,“ popisuje Svoboda pro iROZHLAS.cz.

„Ten zisk pro ně není zase tak velký, aby to vyvážilo nepříjemnosti,“ dodává s tím, že spolupráce s Ruskem není pro Čínu dostatečně výhodná, aby kvůli tomu porušila západní sankce. K případné zbrojní dohodě mezi Ruskem a KLDR se podle Svobody Čína postaví neutrálně.

„(Číňané) sledují vlastní zájmy a pro ně jak Rusko, tak KLDR jsou malí hráči, kteří nemají srovnatelnou sílu a význam jako Čína. Takže budou říkat ‚my s tím nemáme nic společného‘.“

Napětí mezi Korejemi

Čína by ale zároveň mohla vývozu zbraní z KLDR do Ruska zabránit. „Ve chvíli, kdy se Číně spolupráce KLDR a Ruska přestane líbit, tak má veškeré nástroje na to, aby vyvinula velmi efektivní nátlak, protože pokud na někom Severní Korea závisí, tak je to Čína. Rusko se může snažit sebevíc, ale nemá možnosti na to, aby Čínu nahradilo,“ vysvětluje Svoboda.

To by se podle něj mohlo stát ve chvíli, kdy by hrozila válka mezi Severní a Jižní Koreou. „Znamenalo by pro Čínu problémy a potenciálně obrovskou vlnu uprchlíků z Korejského poloostrova, kteří by pravděpodobně šli právě do Číny.“

Severní a Jižní Korea jsou dlouhodobě ve studené válce, přičemž Jižní Korea má úzké vztahy se Spojenými státy americkými a KLDR má dlouhodobou podporu právě Ruska a Číny. Obě země tedy podporují státy, které hrají ve válce na Ukrajině důležitou roli.

Zároveň roste mezi Korejemi napětí nejen kvůli jejich spojencům, ale i kvůli balistickým a jiným zbrojním testům, které v posledních měsících Severní Korea zintenzivněla. KLDR zároveň hrozí i jadernými testy – a právě ty by mohly Číně vadit.

„Čína má svoji strategii vůči nukleárním zbraním docela striktní. I třeba k tomu, když Rusko vyhrožuje použitím nukleárních zbraní na Ukrajině, Čína dává docela jasně najevo, že to už by pro ně nebylo snesitelné. Je totiž striktně proti tomu použít takové zbraně k útoku. A nelíbí se jim ani to, že by Korejci něčím takovým disponovali a vyhrožovali tím. Pro Čínu už je to taková červená čára,“ míní sinolog Lipold.

„V minulosti už to udělali a nějakou dobu i ty vztahy mezi Severní Koreou a Čínou trochu ochladly právě kvůli jaderného zbrojení. A když se kvůli tomu na Severní Koreu uvalovaly sankce, tak to Čína ani neblokovala,“ dodává.