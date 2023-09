KLDR vloni ukradla kryptoměny za 4,5 miliardy korun. Peníze šly zřejmě na jaderný program

Hackeři napojení na Severní Koreu ukradli od ledna do zhruba poloviny srpna letošního roku kryptoměny za 200 milionů amerických dolarů (4,5 miliardy korun). To je více než dvacet procent všech letos ukradených kryptoměn. Vyplývá to podle serveru CNBC z průzkumu společnosti TRM Labs, která se zabývá blockchainovou analýzou. Tyto peníze se zřejmě používají na financování severokorejského vládního jaderného zbrojního programu.

