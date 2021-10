Severní a Jižní Korea po týdnech obnovily horkou linku. Pchjongjang chce po Soulu, ať zlepší vztahy

Severní a Jižní Korea v pondělí ráno obnovily horkou linku. S odkazem na sdělení Soulu o tom informuje agentura AP. KLDR prostřednictvím své státní agentury KCNA obnovení společného komunikačního kanálu krátce předtím avizovala. Zároveň vyzvala Soul, aby se zasadil o zlepšení napjatých vzájemných vztahů. Komunikaci se svým jižním sousedem Severní Korea přerušila po pouhých několika týdnech letos v srpnu. Pchjongjang/ Soul 6:17 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obnovení komunikace přichází tři dny poté, co KLDR oznámila, že otestovala novou protiletadlovou střelu | Foto: Korean Central News Agency | Zdroj: Reuters

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení uvedlo, že činitelé z obou zemí si vyměnili vzkazy skrze přeshraniční komunikační kanál v pondělí ráno. Obnovení komunikace přichází tři dny poté, co KLDR oznámila, že otestovala novou protiletadlovou střelu. Šlo přitom o čtvrtý podobný test za několik týdnů.

Kim opět rozjíždí raketové testy. Chce přilákat pozornost světa i konkurovat jižnímu sousedovi Číst článek

Komunikaci s Jižní Koreou KLDR přerušila po zhruba dvou týdnech začátkem srpna. Stalo se to jen několik hodin poté, co Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce, řekla, že Soul by měl zaplatit za společné vojenské cvičení se Spojenými státy.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un minulý týden naznačil, že je od října ochotný horké linky s Jižní Koreou obnovit. Zároveň nedávno vyzval Jižní Koreu, aby se vzdala „dvojího metru“ při posuzování severokorejských obranných vojenských aktivit, jelikož vyvíjí vlastní zbraně.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem řádné mírové smlouvy. Nejvyšší představitelé obou zemí se v roce 2018 sešli na třech summitech a slíbili, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z poloostrova.

Po neúspěšném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kimem v únoru 2019 v Hanoji se ale jednání o denuklearizaci Severní Koreje ocitla na mrtvém bodě a mezikorejské vztahy ochladly.