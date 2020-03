Severní Korea odpálila dvě střely, uvedli Jihokorejci. Obě dopadly do moře

Severní Korea v pondělí ze svého východního pobřeží odpálila dvě blíže neurčené střely. Obě dopadly do moře, uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany. Odpal Severokorejci provedli z okolí přístavního města Wonsan. Rakety letěly podle agentury Reuters do vzdálenosti 240 kilometrů a dosáhly až do nadmořské výšky 35 kilometrů.

