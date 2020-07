Příběh severokorejského navrátilce: KLDR ho viní ze zavlečení koronaviru, Jižní Korea ho chce zatknout

Po měsících spekulací o možném šíření koronaviru uvnitř KLDR tamní úřady o víkendu ohlásily první případ možné nákazy na svém území a kvůli obavám z dalšího šíření vyhlásily nouzový stav. Země ovládaná Kim Čong-unem ukázala prstem na navrátilce z Jižní Koreje, který tento měsíc nelegálně překročil hranici zpátky do KLDR. Jak se mu podařilo zdolat přísně střeženou hranici a proč ho v Jižní Koreji stíhají, popisuje list New York Times. Soul/Pchjongjang 7:03 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský vůdce Kim Čong-un během vojenského cvičení na nedatované fotografii vydané 9. března 2020 | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

Jsou to tři roky, co 21letý Kim Keum-hjok vylezl na horu poblíž svého rodného města Kesong ležícího u hranic s Jižní Koreou. V době, kdy neměl práci a život mu připadal nesmyslný, severokorejský mladík hleděl přes řeku na výškové budovy a oslnivou zář města na druhé straně přísně střežené hranice. Ten pohled ho uchvátil.

Poté, co na hoře strávil dvě noci, se Kim konečně odhodlal hranici hlídanou tisíci ozbrojenými vojáky překonat. Slezl dolů, proplazil se pod ostnatým drátěným plotem a prošel přes minové pole. Na břehu řeky se schoval mezi rákosím a z plastového koše si vytvořil improvizovanou záchrannou vestu. Když padla noc, vyrazil přes řeku.

„Stále jsem plaval za světlem,“ popsal sedm a půl hodiny strávených ve vodě během rozhovoru, který na YouTube zveřejnila jiná severokorejská uprchlice z Kesongu. „Když jsem konečně doplaval na jihokorejskou stranu a prošel rákosím, viděl jsem, jak se ke mně blíží jihokorejští vojáci. Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem zkolaboval,“ dodal podle amerického deníku The New York Times.

Ojedinělý návrat zpět

Po třech letech strávených na jihu se Kim vrátil na stejné místo. Cestu, kterou překonal v roce 2017, letos 19. července absolvoval podruhé, aby se dostal zpátky do Severní Koreje.

Podle severokorejské agentury KCNA se do KLDR vrátil se symptomy nemoci covid-19. „Několik lékařských vyšetření sekretu horních dýchacích cest a krve nepřineslo jistý výsledek,“ napsala KCNA, která podle NY Times následně uvedla, že výsledek testu na koronavirus byl „nejasný“.

Muž podle agentury skončil v karanténě a úřady zahájily hledání těch, kteří s ním po návratu přišli do styku. Kvůli obavám ze šíření koronaviru Kim Čong-un zároveň nechal uzavřít Kesong, vyhlásil v zemi nouzový stav a nařídil vyšetřit a „tvrdě potrestat“ pohraničníky sloužící na místě, kde navrátilec překročil hranice.

Jak podotýká americký deník, od počátku 90. let do Jižní Koreje zběhlo více než 30 tisíc Severokorejců. Někteří z nich se nedokázali životu v „kapitalistické“ zemi přizpůsobit, utekli proto zpátky na sever. Těch, kteří se rozhodli pro návrat do chudé izolované země s tvrdým komunistickým režimem, bylo za posledních pět let pouze jedenáct.

Podobně ojedinělé jsou i útěky přes ostře střeženou demilitarizovanou zónu. Namísto kratší, ale nebezpečnější cesty přes ostnaté dráty a minové pole uprchlíci častěji volí delší cestu přes Čínu a jihovýchodní Asii. To ale neplatí pro dnes už 24letého Kima, který ostře střeženou hranici přešel celkem dvakrát.

Důvod, proč se rozhodl vrátit do Severní Koreje, v pondělí osvětlila jihokorejská policie. Podle ní byl krátce před útěkem na Kima vydán zatykač kvůli podezření ze znásilnění.

‚Ničivá katastrofa‘

Severní Korea ve svém prohlášení Kima nijak blíže neidentifikovala, podle jihokorejských úřadů byl ale právě on jediným přeběhlíkem, který se tento měsíc vrátil zpátky do KLDR.

Podle NY Times severokorejské úřady sice nezveřejnily celé jeho jméno, ale pustily ven dostatek informací, na základě kterých média snadno dopátrala jeho totožnost. Tu potvrdili i další severokorejští utečenci včetně Severokorejky z Kesongu, která na YouTube zveřejnila video s Kimem.

Podobných rozhovorů poskytl Kim před svým návratem do KLDR víc, podle New York Times se ale některé jeho výpovědi nepodařilo nezávisle ověřit. Na jednom z videí například tvrdí, že jako malý téměř přišel o sluch. „Měl jsem proto problémy s komunikací s lidmi. Zbili mě, protože mi řekli, abych něco přinesl, a já místo toho přinesl něco jiného,“ popisoval Kim.

Jedním z důvodů jeho útěku na jih byla podle jeho výpovědí ztráta zaměstnání. O práci přišel před čtyřmi lety, když Jižní Korea odstoupila od provozování průmyslového komplexu Kesong. Zónu ležící v demilitarizovaném pásmu od roku 2004 společně provozovaly obě Koreje, kvůli severokorejskému raketovému programu se ale Soul v roce 2016 rozhodl od spolupráce odstoupit.

Když v roce 2017 vylez na poblíž stojící horu a hleděl směrem na jih, neviděl prý „žádnou budoucnost ani smysl života“. Tehdy si řekl, že se vydá do Jižní Koreje, i kdyby ho to mělo stát život. Poté, co zdolal cestu a absolvoval sérii výslechů, se usadil ve městě Kimpcho. Tamní lékaři ho zbavili problémů se sluchem a našel si práci.

Kvůli obvinění ze znásilnění, které pro NY Times potvrdila i tamní policie, se ale tento měsíc rozhodl pro návrat.

Podle jihokorejských úřadů se v pátek 17. července dopravil na ostrov Kanghwa, odkud se druhý den ráno vydal na cestu k řece Hangang. Přes ni pak doplaval zpátky do KLDR. Jaký osud ho v Severní Koreji čeká, není jasné. Podle nedělního prohlášení ho nicméně vedení KLDR viní ze způsobení „nebezpečné situace ve městě Kesong, která může vést ke smrtelné a ničivé katastrofě“.