KLDR neodstraňuje ampliony mířící na Jižní Koreu, uvedla sestra Kim Čong-una. Soul tvrdí, že ano
Vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong prohlásila, že KLDR neodstraňuje reproduktory podél hranice s Jižní Koreou. Odmítla tak informace Soulu, který před několika dny uvedl, že Severní Korea začala odstraňovat některé ampliony s vysíláním namířeným proti jižnímu sousedovi. Soul později uvedl, že si za svým oznámením stojí. Informovaly o tom v noci na čtvrtek agentury Reuters a AP.
Kim Jo-čong zopakovala předchozí severokorejská prohlášení, že Pchjongjang v současné době nemá zájem na oživení zmražených diplomatických jednání se Soulem ani Washingtonem.
Jako důkaz pokračujícího nepřátelství Spojených států a Jižní Koreje vůči KLDR označila nadcházející společné vojenské cvičení dvojice spojeneckých zemí, píše AP.
Jihokorejská armáda o uplynulém víkendu uvedla, že Severní Korea odstraňuje některé ze svých amplionů, přičemž tak činí nedlouho poté, co Jižní Korea ve snaze zmírnit napětí mezi těmito dvěma asijskými zeměmi demontovala u hranic ty své.
Jihokorejský sbor náčelníků štábů nesdělil, kde podle něj KLDR některé ze svých reproduktorů odstranila a fotoreportéři AP ty severokorejské ampliony, které jsou viditelné z míst přístupných civilistům, později viděli na svých místech. Jihokorejská armáda ale i ve čtvrtek trvala na svém tvrzení a její mluvčí řekl, že Severní Korea často vynáší výroky, které nejsou pravdivé.
Snaha obnovit dialog
Propagandistické vysílání kritizující severokorejský režim vypnula nová liberální jihokorejská vláda krátce poté, co začala úřadovat, napsal dříve Reuters. Prezident I Če-mjong na úterním zasedání kabinetu hovořil v souvislosti s informacemi o odstraňování severokorejských reproduktorů o recipročních opatřeních Pchjongjangu a vyjádřil naději, že by obě Koreje mohly znovu zahájit dialog.
Kim Jo-čong ale obvinila jeho vládu z klamání veřejnosti a prohlásila, že Severokorejci reproduktory z pohraniční oblasti neodstranili a nehodlají tak učinit.
Předchozí konzervativní jihokorejská vláda obnovila vysílání z reproduktorů v červnu loňského roku v odvetě za to, že KLDR vypouštěla balóny s odpadky do Jižní Koreje, podotkla AP. Jihokorejci v tlampačích pouštěli kromě kritiky severokorejského režimu také písně hudebního stylu K-pop. Severokorejci z těch svých rušivé zvuky, například vytí zvířat nebo údery gongů.
Hranici mezi KLDR a Jižní Koreou tvoří čtyři kilometry široké demilitarizované pásmo, které dělí na dvě stejně široké části demarkační linie. Oba státy jsou oficiálně stále ve válečném stavu, jelikož válku v letech 1950 až 1953 ukončilo jen příměří, nikoliv podpis mírové smlouvy.
Vztahy mezi oběma Korejemi se v posledních letech zhoršily, zatímco Pchjongjang pokračoval v rozvíjení svých schopností provést jaderný útok a výrazně posílil vojenské vazby s Ruskem.