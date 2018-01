KLDR: Proč neúspěšným olympionikům nehrozí koncentrační tábory nebo vyloučení ze strany

Pro země, jako je stalinistická Severní Korea, jsou olympijské hry šancí na zviditelnění. „Běda však, když reprezentace neuspěje. Režim to považuje za nenapravitelnou ztrátu prestiže,“ píše ve středeční analýze server britské BBC. „A třikrát běda, pokud severokorejské olympioniky porazí arcinepřátelé z Japonska, Spojených států či Jižní Koreje,“ dodává portál. Pchjongjang 22:42 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský fotbalista Kim Song-gi během interview s Reuters v Tokiu. | Foto: Toru Hanai | Zdroj: Reuters

Pokud severokorejská výprava v únoru opravdu do jihokorejského Pchjongčchangu dorazí, bude to diplomatický průlom. Obě země jsou technicky pořád ve válečném stavu. Jenomže v sázce je ještě víc, národní hrdost. A nic na tom nemění, že KLDR by v únoru reprezentovali jen dva sportovci.

Na zimních olympijských hrách byla výprava Severní Koreje poprvé v roce 1964, na letních v roce 1972, a ostudu si rozhodně neudělala. Celkem vyhrála 56 medailí, z toho 16 zlatých, nejvíce v řeckořímském zápase, vzpírání, džudu a boxu.

Podle kalkulace srovnávající olympijský úspěch s hospodářským výkonem země je KLDR na letních hrách dokonce sedmou nejúspěšnější zemí planety. Jen dvě medaile si ale připsala v zimních sportech.

Podle BBC se v Severní Koreji žádná disciplína nevysílá v přímém přenosu, aby bylo možno přejít mlčením eventuální neúspěchy. Jako třeba na Asijských hrách v roce 2014, kde proti sobě ve fotbalovém finále stanuli rivalové z Korejského poloostrova. Jih nakonec brankou v nastaveném čase vyhrál 1:0.

Na Severu byla zpráva o porážce promptně vymazána z dějin. „Nikdy výsledek nezmínili a oficiálně v KLDR dodnes nikdo netuší, jak zápas dopadl,“ vysvětluje expert na Severní Koreu Alistair Coleman.

Být hrdinou v KLDR

Elitní sportovci jsou nicméně v KLDR hrdiny. A pokud získají medaile, mohou dostat za odměnu byty i auta. Kolují sice zprávy o tom, že poražení putují do pracovních lágrů, ale analytici před podobnými spekulacemi varují.

„Porážka v posledních letech končí ostrou kritikou, ale stát ví, že kdyby posílal poražené do koncentračních táborů, záhy by neměl žádné reprezentanty. Pokud vím, na hlavu poražení nejsou ani vylučováni z komunistické strany. Ovšem na schůzích si musejí posypat hlavu popelem,“ říká analytik Fjodor Tertickij.

To podle BBC vysvětluje, proč nikdy žádný severokorejský závodník nezběhl na Západ. Ostatně rodinní příslušníci s nimi nikdy necestují a v případě dezerce by na ně dopadla ostrá perzekuce.

Dva, na kterých tíha leží

Pokud KLDR na olympiádu na jih poloostrova pojede, břímě reprezentace padne na bedra jediných dvou sportovců, kteří se kvalifikovali. Jde o krasobruslařský pár, pětadvacetiletého Kim Ču-sika a osmnáctiletou Rjom Te-ok. Mají kanadského kouče a prý sní dokonce o zlaté medaili.

Někteří analytici však podle BBC vidí v případné účasti KLDR na zimních hrách především další taktický tah diktátora Kim Čong-una. Ten po měsících harašení zbraněmi nabídne mezinárodnímu společenství vstřícnější tvář.

Jižní Korea naopak bude hry považovat za úspěšné jen tehdy, pokud během nich nedojde k žádnému narušení dalším jaderným testem Pchjongjangu, uvádí BBC.