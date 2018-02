KLDR vyšle na závěr olympiády generála obviňovaného z potopení jihokorejské válečné lodi

Severní Korea vyšle do Jižní Koreje další vysokou politickou delegaci, která se zúčastní závěrečného ceremoniálu olympijských her. V delegaci bude i generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď. Při tom v roce 2010 zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Spojené státy do Jižní Koreje na závěr olympiády vysílají dceru prezidenta Donalda Trumpa Ivanku. Informovala o tom agentura Reuters.

Soul 10:50 22. února 2018