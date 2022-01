Kdo je muž, který přeběhl do KLDR? Podle Soulu jde o gymnastu, který na jih utekl předloni v listopadu

Případy zběhnutí z Jižní Koreje do totalitní KLDR jsou velice vzácné, o to víc, pokud k nim dojde překročením ostře střežené demilitarizované zóny, která obě země odděluje. Přesně tak se přitom do Severní Koreje dostal přeběhlík, kterého na Nový rok odhalily jihokorejské bezpečnostní složky za pomoci sledovacího zařízení. Podle Soulu jde zřejmě o Severokorejce, který přeběhl ostře střeženou hranici koncem roku 2020, jen v opačném směru. Pchjongjang/Soul 10:44 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pásmu širokém čtyři kilometry a dlouhém 248 kilometrů leží podle agentury AP na dva miliony min. Hranici střeží vojáci, tankové pasti a ploty z ostnatého drátu | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

„Úřady předpokládají, že jde o uprchlíka ze Severní Koreje, a v současné době ověřují související skutečnosti,“ uvedlo v pondělním prohlášení jihokorejské ministerstvo obrany.

„Videonahrávky ukazují, že muž měl podobný vzhled a oblečení jako člověk, který uprchl do Jižní Koreje v listopadu 2020,“ dodal před novináři jeden z představitelů ministerstva.

Jihokorejská zpravodajská agentura Jonhap zároveň uvedla, že jde s největší pravděpodobností o gymnastu, který utekl z KLDR v listopadu 2020. Severokorejský přeběhlík tehdy využil své sportovní dovednosti, když se proplazil pod ploty z ostnatého drátu na druhou stranu hranice, kde ho našli jihokorejští vojáci. O případu severokorejského gymnasty tehdy psala například britská televize BBC.

Muž, který předloni v listopadu utekl z KLDR a získal tak šanci na nový život v Jižní Koreji, nyní hranici zřejmě překonal znovu. Podle jihokorejského Společného sboru náčelníků štábů se muž dostal zpět do KLDR přes jednu z hraničních oblastí, odkud obě Koreje začaly v roce 2018 stahovat personál v souladu s dříve dojednanou vojenskou dohodou. Oblast tak monitorovalo pouze sledovací zařízení, vojáci se následně snažili podezřelého zadržet, najít ho se jim ale nepodařilo.

Podle serveru NK News jihokorejské ministerstvo zároveň dodalo, že Pchjongjang zatím nereagoval na žádost Soulu o ochranu přeběhlíka, kterou Jižní Korea zaslala do KLDR v neděli ráno prostřednictvím vojenské horké linky.

Od propuknutí koronavirové pandemie totiž Severní Korea razí přísnou hraniční politiku a varuje před zastřelením kohokoliv, kdo se pokusí ilegálně překročit hranice. Není proto známo, zda přeběhlík návrat do KLDR přežil, nebo ne.

Případy z minulosti ale ukazují, že severokorejský režim jedná v podobných případech nekompromisně. V září 2020 severokorejské ozbrojené složky zastřelily jihokorejského úředníka, kterého podle Pchjongjangu objevily na lodi ve svých teritoriálních vodách. Severní Korea to zdůvodnila protikoronavirovými opatřeními, později se ale za smrt úředníka omluvila.

Vzácné útěky do KLDR

Žádné další podrobnosti jihokorejské ministerstvo obrany neuvedlo a nenastínilo ani možný důvod, proč se Severokorejec rozhodl po roce stráveném na jihu vrátit domů.

Od konce 90. let přeběhlo do Jižní Koreje asi 34 tisíc Severokorejců, kteří utekli před chudobou, hladomorem i politickým útlakem. Naprostá většina z nich však přišla přes Čínu nebo země jihovýchodní Asie.

Útěky přes demilitarizovanou zónu, která je považovaná za nejsilněji ozbrojenou hranici na světě, zůstávají vzácné. V pásmu širokém čtyři kilometry a dlouhém 248 kilometrů leží podle agentury AP na dva miliony min. Hranici střeží vojáci, tankové pasti a ploty z ostnatého drátu.

Za uplynulých deset let se však našlo pouze 30 severokorejských přeběhlíků, kteří se podle dat jihokorejské vlády rozhodli pro návrat domů. Podle pozorovatelů se tito navrátilci zřejmě nedokázali přizpůsobit vysoce konkurenčnímu prostředí a „kapitalistickému“ stylu života v Jižní Koreji, dostali se do dluhů nebo čelili vydírání severokorejských agentů, kteří vyhrožovali ublížením jejich blízkým, pokud se do totalitního režimu nevrátí, píše australská televize ABC.