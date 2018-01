KLDR chystá na den před olympiádou vojenskou akci. 'Slavte s námi,' zve zahraniční hosty

70. výročí Korejské lidové armády si žádá řádnou připomínku a přípravy jsou v plném proudu. Satelitní snímky zachytily 28 formací trénujících vojáků i armádní kapelu, za hosty se rozletěly pozvánky. Jen to datum může leckomu přidělávat vrásky - vojenská přehlídka 8. února, pouhý den před zahájením napjatě očekávané olympiády? Informaci získali a analyzovali specialisté serveru NK News. Doporučujeme Pchjongjang 7:07 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco svět sledoval zlomová jednání Soulu a Pchjongjangu v neutrálním Pchanmundžomu a postupně zjišťoval detaily o účasti Severokorejců na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu - včetně historicky vůbec prvního společného korejského týmu, ženských hokejistek - stranou mezinárodní pozornosti letěly jiné informace.

Dle vašeho vyžádání...

Nesla je pozvánka s pečetí severokorejského ministerstva ozbrojených sil, která v uplynulých dnech přistála na velvyslanectvích zahraničních zemí v KLDR. Tamní vojenští atašé, jejich zástupci a partneři jsou zváni, uvádí pozvánka, "k účasti na slavnostech pořádaných v Pchjongjangu u příležitosti 70. výročí přeměny Korejské lidové armády na regulérní revoluční ozbrojené síly".

Co přesně to znamená? Řeč je o 8. únoru 1948, kdy se z původních exilových jednotek a posléze vojska pod patronátem a taktovkou Sovětů stala pravidelná armáda. Shodou okolností od něj uplyne 70 let zrovna letos, kdy o pouhý den poté - 9. února - startují olympijská klání v Jižní Koreji. A právě Soulu (a zdaleka nejen jemu) může být chystaná sláva v Pchjongjangu trnem v oku.

Sirotčinec, nebo koncentrační tábor? Severní Korea vyklidila lágr a sváží do něj děti bez domova Číst článek

Pozvánka uvádí, že zahraniční delegáty čeká "několik slavnostních akcí pořádaných u příležitosti výročí, stejně jako setkání s příhodnými představiteli ministerstva ozbrojených sil a diskuse o záležitostech společných zájmů dle vašeho vyžádání". Jenže dostupné indicie naznačují, že v centru "slavnostních akcí" bude oslava vojenské moci KLDR - rozuměj vojenská přehlídka.

K pozvánce se tuto středu přes své diplomatické zdroje dostal expertní server NK News, jemuž informaci o chystaných akcích potvrdil i ředitel výměnných programů s KLDR Paektu Cultural Exchange Michael Spavor. "Moji partneři v souvislosti s 8. únorem zmínili vysokou pravděpodobnost vojenské přehlídky. Pro (severokorejskou) armádu to byl velký rok plný úspěchu na poli vědy a technologie," připomíná Spavor.

Den před olympiádou míru

Otázkou je, co na takovou manifestaci severokorejské armády řekne jihokorejská strana, která pod prezidentem Mun Če-inem obnovila se Severem dialog, a to právě s vydatnou pomocí chystané olympiády jako diplomatického nástroje. Kvůli "olympijským hrám míru", jak o nich prezident Mun mluví, bylo například odloženo společné vojenské cvičení Jižní Koreje a Spojených států.

Výjev z velké vojenské přehlídky ke 105. výročí narození Kim Ir-sena (15. dubna 2017, Pchjongjang). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

A živé zůstávají vzpomínky na loňský duben, kdy Pchjongjangem za účasti desítek zahraničních novinářů defilovala mohutná ukázka severokorejských ozbrojených sil a kdy se Severní Korea pochlubila i nejnovějšími armádními výdobytky. Mimochodem, předvedla tenkrát i prototyp mezikontinentální balistické střely schopné zasáhnout území USA.

Je téměř jisté, že 8. února se nic tak obřího opakovat nebude. Už proto, že únorové počasí podobným akcím nepřeje. Navíc chybí čas na přípravu - předposlední velkou přehlídku, která se konala v říjnu 2015, chystali Severokorejci asi půl roku.

Svědectví satelitů

Ve čtvrtek zveřejněná analýza satelitních snímků, kterou odborníci z NK Pro (analytická sekce NK News, pozn. red.) provedli ve spolupráci se službou Planet, však aktivitu v tréninkovém areálu Mirim zaznamenává teprve na konci loňského listopadu.

CO PROZRADÍ MIRIM? Výcvikové centrum Mirim bývá po většinu roku relativně prázdné, v období před vojenskými přehlídkami však prudce ožívá; před velkými přehlídkami v říjnu 2015 a dubnu 2017 se na satelitních snímcích ukázaly několikaměsíční přípravy. Experti na snímcích pátrají po pravidelných i nepravidelných formacích vojáků, zvýšeném počtu vojenských i servisních vozidel nebo třeba vojenské kapele. Ne vždy je ovšem možné tyto jednotky přesně identifikovat.

V průběhu prosince a ledna jsou v areálu patrné pohyby jednotek, které cvičí vojenské formace na ploše imitace Kim Ir-senova náměstí (ústřední náměstí v Pchjongjangu, kde se odehrává velká část veřejných oslav, pozn. red.).

Snímek z letošního 10. ledna naznačuje přítomnost až 5 uskupení motorových vozidel ve formacích po 9 nebo 12. Soubor lednových snímků pak zachycuje ve sněhu vyježděné stopy po kolech, které ukazují na opakované cvičné jízdy.

Nedaleká letecká základna a okolí areálu Mirim však (aspoň zatím) nehostí žádnou podpůrnou infrastrukturu - i to podle NK News naznačuje, že přehlídka chystaná na 8. února bude o dost menší než její dvě už zmiňované předchůdkyně.

Celkem analýza identifikovala 28 formací pěchoty a dalšího vojenského personálu, vojenskou kapelu a pojízdné jednotky, které v přípravách podle všeho hrají podružnou roli.

Co to bude, až to bude?

Co se to tedy bude 8. února v centru Pchjongjangu dít? Jihokorejské ministerstvo sjednocení bylo na informace skoupé. Pro NK News pouze potvrdilo, že si je vědomo významu, který 8. únor pro KLDR má, a že cosi blíže neupřesněného čeká. "Předpokládáme, že se 8. února odehraje nějaká akce, a situaci bedlivě sledujeme," uvedl zástupce ministerstva. Mluvčí Modrého domu (úřadu jihokorejského prezidenta, pozn. red.) věc odmítl komentovat.

Ptejte se Severokorejce: Vyhrála by KLDR válku? Zahrajte si na mrtvolu s prázdným břichem Číst článek

"Možná to nenazvou 'přehlídka', ale je vysoce pravděpodobné, že Kim Ir-senovo náměstí čeká nějaká událost," byl sdílnější analytik NK Pro Fjodor Tertickij.

Zároveň však varuje před zbytečnou panikou. "Nemyslím si, že by to KLDR vnímala jako nějakou nepřátelskou akci. Své regulérní vojenské přehlídky nikdy předtím nerušili a nikdy o to ani nebyli požádáni," zdůrazňuje Tertickij.

Nicméně stále platí slova Michaela Spavora: rok 2017 mohou Korejská lidová armáda a její vůdci, stejně jako severokorejští jaderní vědci, právem pokládat za úspěšný. A jen stěží lze očekávat, že se 8. únor této skutečnosti obloukem vyhne.

Časový kompilát satelitních snímků areálu Mirim v období od 26. prosince 2017 do 12. ledna 2018: