Známe celé jméno uprchlého Severokorejce: O Čchong-song, syn podplukovníka. Prozradily ho ponožky

Místo onucí měl ponožky a k hranici se řítil za volantem. I to jsou stopy, které uprchlého vojáka řadí k privilegovaným vrstvám KLDR. Seznamte se blíž: O Čchong-song, syn podplukovníka, 24 let, rád by studoval práva. Nové informace k identitě zprvu záhadného přeběhlíka přinesla jihokorejská stanice Channel A. Reuters mezitím informuje, že uprchlíka propustili z jednotky intenzivní péče. Co ho čeká dál?

