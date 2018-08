Chystáte se do KLDR? Pozor, Pchjongjang má pro cizince zavřeno. Zřejmě až do začátku září

Severokorejské úřady stoply vydávání turistických víz, a uzavřely tak zemi návštěvníkům ze zahraničí. S odvoláním na své zdroje v Severní Koreji to v úterý napsaly NK News i Radio Free Asia. Dočasný zákaz má platit do 5. září a zdá se, že souvisí se 70. výročím založení KLDR. To Severokorejci oslaví v neděli 9. září.

Pchjongjang 14:40 14. srpna 2018