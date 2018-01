KLDR plánuje vyslat na zimní olympiádu orchestr i společný korejský hokejový tým

Severní Korea vyšle 140členný orchestr do Jižní Koreje jako součást delegace svých umělců, kteří v zemi vystoupí během zimních olympijských her. Podle jihokorejské vlády se na tom v pohraničním demilitarizovaném pásmu dohodli zástupci obou Korejí. Obě strany se rovněž domluvily, že ve středu povedou pracovní rozhovory o účasti severokorejských sportovců na únorové olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu. Soul/Pchjongjang 14:59 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

KLDR minulé úterý při prvních oficiálních rozhovorech s Jižní Koreou od roku 2015 oznámila, že vyšle svou delegaci na zimní olympiádu v Pchjongčchangu. Kromě sportovců bude zahrnovat také vysoké činitele, roztleskávačky, umělce, družstvo na předvádění taekwonda a novináře.

Oznámení o severokorejské účasti na olympiádě a slib obou Korejí zahájit vojenské rozhovory snížily napětí na Korejském poloostrově po opakovaných severokorejských raketových a jaderných testech.

Pondělní rozhovory, které se uskutečnily na severokorejské straně pohraniční vesnice Pchanmundžom, se zaměřily na podrobnosti kolem vyslání umělecké delegace KLDR na olympiádu, včetně jejího složení a také termínů a míst představení severokorejských umělců.

Orchestr z KLDR vystoupí v metropoli Soulu a ve městě Kangnung, kde se uskuteční některé z olympijských soutěží, uvedlo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

V závěrečném prohlášení naopak není zmínka o známé severokorejské dívčí skupině Moranbong, jejíž kapelnice se účastnila rozhovorů.

Členky skupiny Moranbong, které vybírá osobně severokorejský vůdce Kim Čong-un, vystupují často v minisukních a v botách na vysokých podpatcích, zpívají a hrají na různé hudební nástroje, včetně houslí, elektrických kytar a kláves a v KLDR jsou velmi populární. Skupina je poplatná Kimovu režimu, ale svými vystoupeními značně připomíná jihokorejské popové kapely.

Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení se zástupci obou Korejí sejdou znovu ve středu, tentokrát na jihokorejské straně vesnice Pchanmundžom, aby projednali účast severokorejských sportovců na hrách. Do olympijské krasobruslařské soutěže se kvalifikovala severokorejská sportovní dvojice Rjom Te-ok a Kim Ču-sik.

Společný hokejový tým

Jižní Korea podle agentury AP uvedla, že se zástupci obou Korejí navíc už v zásadě dohodli na vyslání společného týmu hokejistek a sdělili to Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV), který musí tento plán schválit.

Mluvčí jihokorejského ministerstva sportu řekl, že možný společný korejský ženský hokejový tým bude jedním z témat schůzky představitelů MOV se zástupci národních olympijských výborů Jižní Koreje a KLDR v sídle MOV v Lausanne 20. ledna. Pokud se podaří myšlenku realizovat, půjde o první společný korejský olympijský tým, napsala agentura AP.

Jihokorejský ministr sportu To Čong-hwan v pondělí v parlamentu prohlásil, že na schůzce v Lausanne se bude hovořit i o tom, zda korejské výpravy nastoupí na zahájení olympiády společně pod jednou vlajkou.

Agentura AP nicméně upozornila, že nedůvěra mezi Pchjongjangem a Soulem přetrvává. V neděli komunistický režim pohrozil, že by mohl zrušit plán vyslat na olympijské hry svou delegaci kvůli údajným „odporným“ snahám Soulu mezikorejské usmiřování mařit. Varování je však mírnější než obvyklá agresivní severokorejská rétorika a podle agentury AP se zdá, že poslední náznaky oteplování na Korejském poloostrově nejsou bezprostředně ohroženy.

„Měli by vědět, že vlak a autobus, které povezou naši delegaci na olympiádu, jsou stále v Pchjongjangu,“ napsala severokorejská oficiální agentura KCNA. „Jihokorejské úřady by se měly raději zamyslet, jaké nepříznivé následky by mohlo mít jejich nezdvořilé chování,“ varovala KCNA.

Agentura kritizovala jihokorejského prezidenta Mun Če-ina za to, že prý přiznal zásluhu na konání mezikorejských jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Sám Trump tvrdí, že to byl jeho tvrdý postoj vůči KLDR, který Pchjongjang přiměl k rozhovorům.

KCNA rovněž obvinila sousední zemi, že nechá Spojené státy rozmístit své letadlové lodě a další strategické zbraně v blízkosti Korejského poloostrova při příležitosti olympiády.