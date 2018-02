Překvapivý host olympiády: Kim Čong-unova sestra míří na slavnostní zahájení do Pchjongčchangu

Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una navštíví tento týden Jižní Koreu a zúčastní se pátečního slavnostního zahájení zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Podle agentury Reuters to ve středu uvedlo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení, které má na starosti vztahy mezi oběma korejskými státy. Pchjongjang - Soul 8:30 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Jo-čong na slavnostním otevření nově postaveného obytného komplexu v pchjongjangské ulici Rjomjong (snímek ze 13. dubna 2017). | Foto: Damir Sagolj | Zdroj: Reuters

KLDR oznámila, že Kim Jo-čong bude společně s dalšími dvěma vysokými činiteli doprovázet formálně nejvyššího představitele Severní Koreje Kim Jong-nama, který bude na olympiádě stát v čele severokorejské delegace.

KLDR na olympijské hry v Jižní Koreji vysílá zhruba 550člennou delegaci. Ta by zahrnovat 140 členů uměleckého souboru, 230 roztleskávaček, 30členné družstvo na předvádění taekwonda, dále 22 sportovců, vysoké činitele a novináře. Na zahajovacím ceremoniálu nastoupí výpravy obou Korejí společně pod jednou vlajkou, na které je vyobrazen Korejský poloostrov.

Kdo je Kim Jo-čong?

Kim Ir-senova vnučka Kim Jo-čong je jedním z nejbližších lidí současného vládce KLDR Kim Čong-una a zároveň i jednou z mocenských špiček režimu. Narodila se 26. září 1987 a rané dětství strávila s bratry Čong-čcholem a Čong-unem v matčině luxusní rezidenci v Pchjongjangu.

V roce 1996 je pak následovala do švýcarského Bernu, kde do prosince 2000 pod jménem Kim Jong-sum navštěvovala základní školu. S Čong-unem, který chodil do školy opodál (rovněž pod fiktivním jménem Pak Un), žila v jedné domácnosti, jejíž zaměstnankyně ji prý střežily ostřížím okem. Děti pravidelně navštěvovala jejich matka Ko Jong-hui, která v 90. letech onemocněla rakovinou prsu a jezdila do Francie za léčbou.

Po návratu do KLDR na sklonku roku 2000 dokončila Kim Jo-čong neznámou střední školu a nastoupila na Kim Ir-senovu univerzitu, kterou po matčině smrti (2004) doplnila kurzy v západní Evropě. Do roku 2007 o ní nevíme v podstatě nic dalšího – kromě pochvaly Kim Čong-ila, který se už v roce 2002 pochlubil, že jeho nejmladší dceru zajímá politika a ráda by ji dělala v KLDR.

Do toho se Jo-čong pustila právě v roce 2007, a to nejen pod vedením otce, ale také tety Kim Kjong-hui a strýce Čang Song-tcheka. Právě oni dva jí - spolu s dalšími členy nejužšího vedení - určili důležitou roli v plánu převedení moci po smrti Kim Čong-ila. Mocenská tranzice na třetí rodinnou generaci se nakonec zdařila lépe, než by si bývali přáli: Čang Song-tcheka v roce 2013 definitivně odstavila poprava a Kim Kjong-hui přišla o vliv.

Zato z Kim Jo-čong je bratrova pravá ruka. Nejenže řídí Oddělení propagandy a agitace, které vyneslo k moci jejího zesnulého otce, ale na loňském sjezdu Korejské strany práce (KSP) ji zvolili do Ústředního výboru, klíčového mocenského orgánu v zemi.

