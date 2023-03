KLDR odpálila mezikontinentální balistickou raketu. ‚Za bezohledné provokace zaplatí,‘ zní ze Soulu

Severní Korea odpálila mezikontinentální balistickou raketu, která dopadla do Japonského moře. Tokio i Soul kvůli dalšímu vojenskému testu komunistické země svolávají své bezpečnostní rady, a to v den, kdy se v Japonsku setkají zdejší premiér Fumio Kišida s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Informují o tom agentury Jonhap a Reuters, podle nichž raketový test tvrdě kritizovaly také Spojené státy. Soul/Tokio 6:45 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský vůdce Kim Čong-un (archivní foto) | Foto: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) | Zdroj: Reuters

Jihokorejská armáda uvedla, že odpal se uskutečnil v 7.10 místního času (23.10 ve středu SEČ) ze severokorejské metropole Pchjongjangu. Japonská armáda uvedla, že raketa byla ve vzduchu asi 70 minut, během nichž vystoupala do výšky 6000 kilometrů a uletěla přibližně 1000 kilometrů, než dopadla do moře asi 200 kilometrů západně od malého ostrova Ošima na severu Japonska. Zatím nejsou hlášeny žádné škody, které by způsobila.

KLDR odpálila balistické rakety krátkého doletu. USA zahájily s Jižní Koreou vojenské cvičení Číst článek

Podle vojenského činitele Jižní Koreje, na kterého se odvolává agentura AP, se testované zařízení podobalo mezikontinentální balistické raketě Hwasong-17, kterou Pchjongjang odpálil už loni v listopadu. Pokud by ji KLDR neodpálila tak strmě nahoru, ale po normální trajektorii, mohla by uletět přes 15 tisíc kilometrů a zasáhnout i pevninské Spojené státy.

Jihokorejský prezident Jun v reakci na test prohlásil, že KLDR za bezohledné provokace zaplatí. Raketové testy jsou v rozporu s rezolucemi OSN, uvedl také, a vyzval k bližší obranné spolupráci s USA a Japonskem.

Tokio odpálení rakety odsoudilo jako „barbarský čin“, který je další provokací celého mezinárodního společenství. Podle Washingtonu test zbytečně zvyšuje napětí a mohl by destabilizovat bezpečnostní situaci v regionu.

Za Kim Čong-una jsou restrikce větší. Sice víte, co nesmíte, ale nevíte, co je dovoleno, říká koreanistka Číst článek

Kromě tohoto uskutečnila KLDR poslední test mezikontinentální balistické rakety 18. února. Za poslední dny ale odpálila několik jiných raket, zřejmě v reakci na rozsáhlé vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje, které začalo v noci na pondělí a bude trvat do 23 března.

Pchjongjang cvičení už dopředu kritizoval. Severokorejský vůdce Kim Čong-un tento měsíc nařídil armádě, aby zintenzivnila cvičení na „skutečnou válku“. Jun zase naopak svým silám přikázal, aby důsledně cvičily s USA a udržovaly připravenost proti hrozbám z KLDR.

Loni KLDR odpálila rekordní počet více než 70 raket, včetně mezikontinentálních balistických střel schopných dosáhnout americkou pevninu. Američtí a jihokorejští představitelé i proto varovali, že se komunistická země může připravovat na první jaderný test od roku 2017.