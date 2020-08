V Severní Koreji panují obavy z neustávajícího deště. Kvůli záplavám hrozí nedostatek jídla

OBRAZEM: Chceme postavit město na nohy, říkají lidé v Bejrútu. Pustili se do úklidu vlastníma rukama

Vláda by Bejrút neuklidila ani za deset let. Tak vysvětlují mladí Libanonci, proč se s košťaty a lopatami pustili do úklidu města sami. Úterní výbuch zničil stovky domů a pokryl ulice vrstvou střepů.