Nukleární, válka a 2800krát Kim: nejoblíbenější slova severokorejské propagandy pod lupou

Zpravodajská agentura AP analyzovala více než 1500 článků KCNA, které vyšly v období od letošního července do poloviny října. Následně zveřejnila seznam 183 nejčastěji používaných slov. Nejčastěji padají: „Kim“, „nukleární“, „válka“, ukazuje text zveřejněný deníkem Washington Post.

Kim 2800krát

Podle očekávání tráví severokorejští propagandisté nejvíce času chválou jejich všemocného lídra Kim Čong-una. Jeho jméno se ve zprávách agentury za dané časové období objevilo téměř 2800krát.

Kim Čong-unova inspekční návštěva v továrně na bramborovou moučku: nedatovaný snímek zveřejněný agenturou KCNA 6. prosince 2017. | Zdroj: Reuters

Média s oblibou zachycují zejména Kimovy časté návštěvy výrobních továren a armádních lokalit, při kterých vůdce vydává pokyny k jejich chodu. Dalším častým tématem je chvála severokorejského vůdce ze strany zahraničních hodnostářů a sliby věrnosti od Severokorejců.

Zbožná úcta k vůdci a jeho předkům se v severokorejském tisku projevuje ještě dalším způsobem – pro psaní jmen Kim Čong-una, jeho otce Kim Čong-ila a jeho děda Kim Ir-sena je vyhrazen speciální typ písma. Úctu k vládnoucí dynastii vyjadřuje také způsob udávání data. Letopočet se totiž neřídí gregoriánským kalendářem, udává se jako výročí narození Kim Ir-sena (15. dubna 1912, pozn. red.). V Severní Koreji proto není rok 2017, ale čučche 106.

Jádro se nevejde všude

Jako druhé se v žebříčku umístilo přídavné jméno „nukleární”. Za jménem vůdce zaostalo o více než jedenáct set výskytů. Výrazný odstup mezi dvěma nejčastějšími slovy lze vysvětlit tím, že se slovo „nukleární” vyskytuje v relativně omezeném kontextu.

Adjektivum se objevuje ve dvou typech zpráv – když severokorejská propaganda obhajuje vývoj nukleárních zbraní jako způsob sebeobrany a když hrozí, že Severní Korea je schopná a ochotná nukleární zbraně použít proti „nukleárnímu” vydírání ze strany Spojených států. Tak časté použití jednoho slova jen ve dvou typech sdělení svědčí o tom, nakolik fanatická je rétorická obrana nukleárního programu země, tvrdí AP.

Třetí nejčastější slovo, „válka”, se nevztahuje jen na aktuální hrozbu konfliktu s Washingtonem. Vyskytuje se také v historickém kontextu. Severokorejská média prezentují Korejskou válku z počátku padesátých let jako učebnicový příklad amerického imperialismu a barbarismu.

Strana, květiny a loutky

Dalšími častými výrazy jsou slova „strana”, „armáda” a „sankce”. Severokorejská média se s oblibou rozepisují o věncích a kyticích kladených u památníků, což vysvětluje relativně hojný výskyt slova „květinový”. V žebříčku dále figuruje slovo „loutka”, loutkami totiž severokorejský tisk tradičně nazývá americké spojence.

Ze seznamu byla vypuštěna gramatická slova a číslovky, stejně jako v tisku běžné výrazy spojené s chodem země jako například „vláda”. Také místní názvy byly vynechány. Nepřekvapí, že po Severní Koreji jsou Spojené státy druhým nejčastěji uváděným státem.

Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa se ale ve zprávách nevyskytuje tak často, jak by člověk očekával. Důvodem může být to, že novináři analyzovali články publikované od července do poloviny října. K vyhrocení sporu mezi Trumpem a Kim Čong-unem přitom došlo až koncem srpna, vysvětluje agentura AP.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.