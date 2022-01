KLDR zveřejnila snímky pořízené z vesmíru. Údajně vznikly při posledním raketovém testu

Severokorejská státní média zveřejnila neobvyklou sérii snímků, která byla údajně pořízená při nedělním testu balistické rakety středního doletu. Některé z fotografií ukazují Korejský poloostrov a jeho okolí z vesmíru a podle Pchjongjangu je vyfotila kamera připevněná na testované raketě Hwasong-12. Informovala o tom v pondělí zpravodajská společnost BBC. Pchjongjang 10:21 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve státním tisku se v návaznosti na test objevila fotografie ukazující start rakety a další snímek, kde je střela zachycená za letu z pohledu shora. Další dvě fotografie pak připomínají satelitní snímky planety Země a ukazují Severní Koreu a okolní oblasti | Foto: Rodong Sinmun/EYEPRESS | Zdroj: Reuters

Nedělní test byl už sedmou severokorejskou raketovou zkouškou v letošním roce a vzhledem k použité raketě je označován za největší, jaký severokorejský komunistický režim podnikl od roku 2017.

Raketa Hwasong-12 se podle jihokorejského ministerstva obrany vznesla do výšky asi 2000 kilometrů a uletěla kolem 800 kilometrů. Podle BBC daný typ rakety může při standardní trajektorii překonat vzdálenost až 4000 kilometrů.

Ve státním tisku se v návaznosti na test objevila fotografie ukazující start rakety a další snímek, kde je střela zachycená za letu z pohledu shora. Další dvě fotografie pak připomínají satelitní snímky planety Země a ukazují Severní Koreu a okolní oblasti.

Severokorejská státní agentura KCNA napsala, že na testovací hlavici byla připevněná kamera, která fotografie pořídila. Podle analytiků je to poprvé za posledních pět let, co KLDR nafotila podobné snímky.

Nejnovější raketový test severokorejský režim prezentoval jako operaci s cílem ověřit přesnost daného systému „s ohledem na bezpečnost sousedních zemí“.

Počet zkoušek provedených KLDR za poslední měsíc přitom dosáhl nového rekordu, ke znepokojení Jižní Koreje, Japonska či Spojených států. OSN Pchjongjangu testy balistických raket a jaderných zbraní zakazuje a uvalila kvůli nim přísné sankce, komunistický režim to však od těchto operací neodradilo.