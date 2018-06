Severokorejské špičky se kvůli Trumpovi radily přes intranet. Rozkázaly: Zakažte slovo ‚reforma‘

Vysoce postavení představitelé severokorejského režimu se před summitem v Singapuru radili, jak jednání vůdce KLDR s americkým prezidentem vykládat.

Na videokonferenci organizované ústředním sekretariátem Korejské strany práce a přenášené přes intranet zakázali užívání termínů „reforma“ a „otevírání se“.

Cílem bylo „zabránit ideologickému kolísání“ znejistěných kádrů a obyvatel a ujistit je, že vše jde podle vůdcova plánu, informoval s odvoláním na své zdroje v KLDR server Daily NK.

Bezmála sedmdesát let to byli nepřátelé číslo jedna. „Imperialističtí agresoři“, „zločinní okupanti“, „mocichtiví otrokáři“, „brutální a barbarští vrazi“. Jedním slovem: Američané. Tím spíš není divu, že když se ten nejmocnější z nich měl vůbec poprvé v dějinách osobně sejít s Nejvyšším vůdcem Korejské lidově demokratické republiky, nešlo to brát na lehkou váhu.

DAILY NK Onlinový deník se sídlem v Soulu, který informuje výlučně o dění spjatém s KLDR. V jeho redakci pracují jak Jihokorejci, tak Severokorejci, kteří z KLDR uprchli na Jih; server se opírá především o širokou síť zdrojů v Severní Koreji, s nimiž je v kontaktu hlavně prostřednictvím čínských SIM karet a které s ohledem na jejich bezpečnost nejmenuje. Exkluzivní rozhovor iROZHLAS.cz s redaktorem Daily NK, někdejším důstojníkem Korejské lidové armády, čtěte zde: Severokorejci si z propagandy balí cigarety, říká uprchlý novinář z KLDR

Na historickou schůzku Kim Čong-una a Donalda Trumpa proto napjatě čekal nejen svět za jejími hranicemi, ale také ona sama, Severní Korea. Režim, který jí vládne, ovšem nehodlal připustit, aby přelomový summit zlomil také nastavenou linii.

„Aby zabránili ideologickému kolísání, které by se mohlo objevit mezi činiteli strany i obyvateli, uspořádali vůdčí činitelé 4. června (2018) schůzi s orgány, a to přímo z moci ústředního sekretariátu strany,“ cituje server Daily NK vysoce postavený zdroj ze severokorejské provincie Rjanggang.

Obyčejný jednací stůl však vysokým funkcionářům nestačil – možná i proto, že by se k němu nejspíš všichni nevešli.

Světlo a Modrý vrchol

Podle citovaného zdroje Daily NK akci pořádal první náměstek Oddělení pro organizaci a řízení (OOŘ) ústředního výboru Korejské strany práce (OOŘ je, velmi zjednodušeně řečeno, jakýmsi „manažerem“ vládní strany, pozn. red.). A svolal na ni jak hlavy severokorejských provincií, tak tajemníky napříč vládními orgány včetně ministerstva státní bezpečnosti, rozuměj tajné policie.

Proto se schůze konala prostřednictvím videokonference přenášené přes intranet a odehrávala se na monitorech počítačů v soukromých kancelářích účastníků.

Je známo, že Severokorejci běžně používají vládou provozovaný intranet. Síť, kterou režim spustil na přelomu tisíciletí, se jmenuje Kwangmjong (Světlo) a poskytuje se zdarma.

Podle dalšího vysoce postaveného informátora Daily NK z Rjanggangu však existuje i jiná, exkluzivnější síť: „V Severní Koreji funguje intranet zvaný Čchongbong Meri (Ozvěna Modrého vrcholu). Obyčejné lidi mohou za jeho používání zatknout, ale činitelé strany uvnitř vládních úřadů ho používat mohou.“

A odtud zpět k samotné poradě. Jejím středobodem bylo důrazné prohlášení, že vůdcovo vyjednávání s americkým prezidentem nemění podstatu KLDR, píše Daily NK s odvoláním na své severokorejské kontakty.

První náměstek prohlásil, líčí server, že k rozhovorům s USA se přistoupilo z nezbytnosti. „Řekl, že bychom od této chvíle neměli mluvit o reformě a otevírání se a že se KLDR touto cestou nikdy nevydá,“ popsal již zmiňovaný funkcionář z provincie Rjanggang.

Rozkazy a plán našeho Generála

Jakou tedy? „Sdělil nám, ať následujeme rozkazy našeho Generála (Kim Čong-una, pozn. red.) a že demolice (testovacího) střediska Pchjunggje neznamená, že se vzdáváme svých jaderných zbraní, ale poslední krok k dokončení jaderné strategie našeho Generála,“ doplnil zdroj. „Řekl, že jsme Pchjunggje-ri zavřeli, protože neužitečných věcí se musíme zbavit.“

Daily NK je ve styku především s provinciemi na severu země, viz Rjangjang. Důvod je prostý: hraničí totiž s Čínou a kontakt se zdroji se odehrává především přes mobilní telefony s čínskou SIM kartou. Není to však pravidlem, například Jižní Pchjongan leží ve střední části KLDR, hned u Pchjongjangu.

Jeho slova Daily NK potvrdil i další účastník porady, tentokrát z provincie Jižní Pchjongan. „Na nedávné schůzi na vysoké úrovni zaznělo, že nebude absolutně žádná reforma nebo otevírání se,“ popsal serveru. „Rozhodli jsme se, že tyto termíny nebudeme používat.“

Hned druhý den po videokonferenci se její závěry roznesly do nižších pater mocenské pyramidy. Postarala se o to plenární zasedání provinčních výborů Korejské strany práce, kde se kádrům zdůraznilo, aby „zůstaly bdělé a mluvily a jednaly v souladu s plánem našeho Generála, především pak v časech jako tyto,“ vysvětlil Daily NK jejich účastník, kontakt z pohraničního Rjanggangu.

Důležité je hlavně to, apelovali předsedové výborů na své spolustraníky, aby všichni „svorně stáli nablízku našemu Generálovi“ a měli na paměti, že „věci běží pěkně podle Generálova plánu“.

Strach z Kimovy tvrdé ruky

Cíl videokonference je tudíž zřejmý: zabránit tomu, aby se mezi stranickými kádry šířily nepokoje a zmatek.

Jenže nervozita kvůli summitu s Trumpem už i tak stihla zapustit kořeny. A nemusí to být nutně kvůli tomu, že by se členové vládní strany strachovali o ideologické směřování svojí vlasti.

Další zdroj Daily NK, tentokrát přímo z Pchjongjangu, ty obavy těsně před summitem vysvětlil následujícími slovy: „Mezi ústředními kádry strany je hodně těch, kteří o summitu USA a KLDR smýšlejí jinak než vedení. Jestliže americká imperialistická vláda Kim Čong-una podpoří, jeho vůdcovství bude ještě troufalejší a mocnější.“

Neboli jinak řečeno: část Korejské strany práce se bojí tvrdé ruky svého vůdce, která štědře uplatňuje politiku strachu. Tím spíš, že před summitem vzrostla frekvence stranických schůzí a „ti, kteří je svolávají, na nich vyžadují ideologickou pevnost a vytvářejí atmosféru napětí,“ svěřil Daily NK jiný kontakt z Pchjongjangu. „Čím dál víc kádrů kvůli tomu není ve své kůži. Nebezpečí, že je svážou a odhodí stranou, teď hrozí ještě víc.“

Severokorejský režim na napětí a Kim Čong-unův odjezd do Singapuru reagoval jednak mobilizační propagandou, jednak zostřením bezpečnostních opatření, především pak na propustné hranici s Čínou.

CO JE INMINBAN? Inminban (Lidové hlídky) je systém sousedských hlídek, který sdružuje všechny obyvatele Severní Koreje. Jedna jednotka se skládá z několika desítek rodin, jež na sebe mají navzájem dohlížet a hlásit jakoukoli odchylku od stanovené normy. V čele jednotky stojí inminbandžang, obvykle žena středního věku, která uvnitř jednotky udržuje kázeň a pořádek.

„Řekli nám, že stejně jako si otec rodiny může venku připadat klidný jen tehdy, je-li doma klid, tak i my musíme během zámořské cesty Nejvyššího vůdce zůstat bdělí. Všechny jednotky inminbanu jsou na stráži dnem i nocí a opatření posílily i pohraniční stráže,“ hlásil v pondělí 11. června, tedy den před summitem, zdroj Daily NK z Rjanggangu.

Pašeráctví? Mlčte!

Nicméně disciplína se nejspíš připomínala napříč celou zemí, protože obdobné instrukce serveru potvrdili také informátoři z Pchjongjangu či přístavu Čchongdžin, který leží na břehu Japonského moře v provincii Severní Hamgjong. Jeden z kontaktů v této provincii upřesnil, že podniky obdržely varování: Hlídejte své zaměstnance, jejich nepovolenou absenci budeme přísněji trestat.

Sem patří drobná vysvětlivka: po kolapsu plánované ekonomiky v 90. letech a následném hladomoru pozbylo oficiální zaměstnání pro mnohé Severokorejce smysl, neboť je nedokázalo uživit. Místo docházky do práce si proto obživu začali obstarávat načerno a tak, jak se jen dalo. Obyčejně prodejem čekoholi, co šlo prodat – ať už to pocházelo z KLDR, nebo to propašovali z Číny.

Na „nepovolených absencích“ se podílejí také mezinárodní sankce, které provoz mnohých závodů omezily nebo úplně ochromily. Viz v poslední době uhelné doly po vyhlášení embarga na dovoz uhlí z KLDR, které sebralo práci mnoha tamním horníkům (nutno připomenout, že uhlí je největším vývozním artiklem Severní Koreje, VÍCE ČTĚTE ZDE).

Summit Trump-Kim však práci „v šedé zóně“ dočasně utlumil, podobně jak se to stalo už během mezikorejského summitu Kim Čong-una a Mun Če-ina na konci letošního dubna. „Za normálních okolností závisí většina obyvatel pohraniční oblasti na obchodu a pašeráctví, ale v těchhle dnech tu žádné pašování nevidíte,“ líčil pro Daily NK v pondělí jeden z obyvatelů provincie Rjanggang.

„Lidé jsou teď extra opatrní, mají strach. Strážím na hranici jejich velitelé pohrozili, ať si nezruinují život kvůli blbostem. A řadoví vojáci teď lidi, se kterými pravidelně obchodovali, sami varují: 'Slovo pašeráctví ani nevyslovujte!'“

13. června 2018, Pchjongjang. Obyvatelé hlavního města KLDR sledují na velkém monitoru u stanice metra zprávy o summitu Kim Čong-una a Donalda Trumpa (13. června 2018). | Foto: Kyodo | Zdroj: Profimedia