Trump použil proti Kimovi jeho taktiku, KLDR moc překvapená nebude, říká koreanista

Americký prezident Donald Trump odvolal chystanou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. „Trump kývnul na to, že se sejde s Kimem a jeho administrativa až poté začala řešit, jak to proběhne. Teď se ukazuje, že postoj Spojených států se nemění od postoje, který měly ty předchozí administrativy. Tedy že se s KLDR budou bavit až poté, co se vzdá jaderných zbraní," říká pro iROZHLAS.cz koreanista Jaromír Chlada. Rozhovor Pchjongjang - Praha 20:30 24. května 2018

„Velmi jsem se na vás těšil. Bohužel vzhledem k obrovské zlobě a otevřenému nepřátelství ve vašem posledním prohlášení mám nyní pocit, že není vhodné, abychom tuto dlouho plánovanou schůzku uskutečnili.“

Tolik Donald Trump a jeho vysvětlení pro Kim Čong-una, proč odstupuje od summitu. Myslíte si, že to Severokorejce zaskočilo? Nebo s tím počítali?

Těžko říct. Rozhodnutí prezidenta Trumpa vidím ve stejném duchu, ve kterém jednají Severokorejci. To znamená, že oni už několik dní nazpátek taky pohrozili, že schůzku zruší. Myslím, že Korejci asi nejsou překvapení, protože vyjednávací taktika, kterou používají, je teď použita proti nim.

Jak teď podle vás zareagují?

To je těžké říct. Jsme teď ve fázi, kdy po počátečních gestech, jako bylo propuštění amerických Korejců, pro které si přijel (americký ministr zahraničních věcí, pozn. red.) Mike Pompeo nebo aktuálně zničení severokorejské střelnice – to byla taková gesta, kterými si budovali pozici před jednáním. Teď začala tvrdá jednání a probíhají stejně jako všechna jednání se Severokorejci před tím – Severokorejci taky vyhrožují, ruší to, zase se vrací a tak dále. Spojené státy teď reagují ve stejném duchu a teď je chvíle, kdy je potřeba sledovat, kam to povede. To se ale nedá moc předvídat, jakýkoli krok to může směřovat jinam.

Jak se teď zachová Jižní Korea? V plánovaném summitu hrála svoji roli, pomáhala ho zprostředkovat – a teď tohle. Co vzkazuje svému spojenci do Washingtonu? A jaký krok učiní směrem k Pchjongjangu?

Je to nepříjemné pro administrativu jihokorejského prezidenta Muna, který na těch dobrých vztazích staví. Když by summit proběhl, znamenalo by to pokračování vztahů v tom trilaterálním duchu Severní, Jižní Koreje a Spojených států. Když ten summit ale neproběhne, bude muset Mun dál čelit těm svým dvěma rolím.

KDO JE JAROMÍR CHLADA? Jaromír Chlada absolvoval koreanistiku na FF UK v Praze a severokorejská studia (North Korean Studies) na Dongguk University v Soulu. S životem v KLDR má vlastní bezprostřední zkušenost: strávil tam půl roku na studijním pobytu. Dlouhodobě se zabývá zejména problematikou severokorejských uprchlíků.

Z jedné strany je spojenec USA a musí dostát tomu spojenectví, to znamená respektovat postoj Američanů k Severní Koreji, zároveň chce ale rozvíjet přátelské vztahy s KLDR. Doteď se mu dařilo balancovat a vyhovět oběma stranám a najít tu cestu, ale pokud se ty vztahy USA a KLDR zhorší, bude to pro něj obtížnější.

Co to odmítnutí znamená? Jak tenhle krok prezidenta Trumpa vidíte vy? Na twitteru se už od některých pozorovatelů Severní Koreje objevují hodnocení jako „faux-pas“ nebo „diplomatický debakl“…

Diplomatické faux pas už bylo to, že prezident Trump kývnul na tu nabídku setkání. Z těch informací, které jsou, vyplývá, že Trump reagoval na Kimovu nabídku setkání velmi spontánně. Tradiční diplomatický postup, kdy od píky obě strany od nejnižších úrovní diplomacie až po tu nejvyšší budují nějaký vztah, nějakou dohodu, a ten summit je vyvrcholením, kdy nejvyšší představitelé podepíšou to, co bylo už před tím dohodnuto.

Kdežto prezident Trump to udělal úplně obráceně. Kývnul na to, že se sejde s Kimem a jeho administrativa až poté začala řešit, jak to proběhne. Teď se ukazuje, že postoj Spojených států se nemění od postoje, který měly ty předchozí administrativy, tedy tvrdé trvání na tom, že se Severní Koreou budou bavit až poté, co se vzdá jaderných zbraní. Severní Korea také drží svůj postoj, že se nevzdá těch zbraní, dokud se bude cítit ohrožena Spojenými státy.

I believe the basis for the cancellation is a pretext for averting what the WH was grasping would be an impending train wreck. So, it was a prudent move, but no less of a diplomatic debacle. Trump’s approach to the summit from the beginning was slap-dash and whimsical. #FUBAR #CF https://t.co/b49ToF93Bu — Edward Oh (@EdwardHBOh) 24. května 2018

Znamená Trumpův krok definitivní konec vstřícnosti a sbližování na ose Soul-Pchjongjang-Washington? Co bude dál? Přece jen: summity na nejvyšší úrovni bývají symbolickým vyvrcholením dlouhých diplomatických jednání, které jim předcházejí, a mnohá z těch jednání už se mezi USA a KLDR odehrála.

Nedá se moc predikovat, kam to povede, ta vyjednávání teď běží. Obecně si myslím, že je pořád vůle, aby se ten problém nukleárních zbraní vyřešil, nejen ze strany těch tří států, ale i Ruska. Severní Korea ve svém jádru chce ten problém taky vyřešit. Uvidíme, jestli na to už uzrála doba.