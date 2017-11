Raketa vyletěla rekordně vysoko. 'KLDR v podstatě může udeřit kdekoliv na světě,' připustil ministr USA

Balistická střela Hwasong-15 po odpálení dosáhla nadmořské výšky 4475 kilometrů, uletěla vzdálenost necelých tisíc kilometrů a dopadla do Japonského moře.

Podle amerického ministra obrany Jamese Mattise je test mimořádný právě kvůli výšce. Tak vysoko žádná střela odpálená severokorejským režimem ještě nikdy nevyletěla a pro Pchojngchjang to podle Mattise v podstatě znamená, že už je teoreticky schopný zaútočit kdekoliv na světě.

Před tím varuje například i americký vědec David Wright. Pokud by prý Pchjongjang střelu odpálil pod menším úhlem, mohla by mít akční rádius až 13 000 kilometrů. A taková raketa by už mohla ohrožovat Washington nebo kterékoliv jiné místo na americké pevnině.

Zatím ale není jasné, jestli raketa nesla hlavici a to je pro Spojené státy velmi klíčová informace. Pokud by totiž šlo jen o lehkou atrapu, skutečná bojová hlavice by dolet rakety výrazně snížila.

THAAD v Jižní Koreji - protiletadlový raketový komplet sloužící především k obraně proti balistickým raketám krátkého a středního doletu | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Proč testují teď?

Podle komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka se dala další zkouška předpokládat. „Spekulovalo se o tom, že něco takového přijde. Naopak překvapením je, že Severní Korea dva a půl měsíce žádnou raketu neodpálila, protože minulý rok takových zkoušek bylo více než 20. Má to ještě další vysvětlení: v pondělí začínají další jihokorejsko-americké manévry, kterých bylo letos také hodně. Na takové manévry Severní Korea reaguje většinou tím, že odpálí raketu, někdy také testuje jadernou zbraň,“ řekl Slezák Českému rozhlasu Plus.

Podle něj chce Pchjongjang přirozeně rakety testovat co nejčastěji, protože s každým testem roste jeho útočná síla.

Ostré reakce sousedů

Raketa dopadla nedaleko japonského pobřeží. Japonsko už dávno se severokorejskými testy ztratilo trpělivost a odmítá, aby byly japonské vody pomyslným odpadním košem pro rakety KLDR.

Premiér Šinzó Abe v prohlášení upozornil, že je odhodlán s hrozbou ze strany Pchjongjangu bojovat. Tokio prý zvýší svůj tlak na 'maximální úroveň' a bude chránit obyvatele Japonska pod silnou japonsko-americkou aliancí.

Abe také požádal o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. K této výzvě se připojila i Jižní Korea a Spojené státy a rada by tak měla zasednout už během středy.

Test ale vyvolal i přímou reakci Soulu, který Severokorejským směrem vypálil hned tři testovací rakety. To je podle Pentagonu v podstatě zpráva pro KLDR o tom, že Jižní Korea nebude v případě nutnosti váhat s vojenským zásahem.

Jihokorejský prezident Mun Če-in na schůzce bezpečnostní rady státu v Soulu po odpálení severokorejské rakety | Foto: Yonhap | Zdroj: Reuters