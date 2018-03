KLDR posílá do Sýrie materiál pro chemické zbraně, tvrdí dokument OSN. Severní Korea tvrzení popírá

Zvláštní vyslanec Soulu v KLDR

Soul plánuje v nejbližší době vyslat do Severní Koreji svého zvláštního vyslance. V telefonickém rozhovoru to americkému prezidentovi Donaldu Trampovi řekl jeho jihokorejský protějšek Mun Če-in, napsala v pátek agentura AP. Mun tak prý chce zahájit smysluplný dialog, který by mohl vést k jadernému odzbrojení Korejského poloostrova.