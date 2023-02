KLDR v sobotu odpálila cvičnou raketu. Jižní Korea, USA a Japonsko zareagovaly leteckým cvičením

Severní Korea v oznámila, že v sobotu otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Údaje ze zkoušky ukazují, že tato zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, pokud by letěla po standardní trajektorii, napsala agentura AP. USA a Jižní Korea a následně Japonsko v neděli v reakci na odpálení rakety uskutečnily společné cvičení letectva. Pchjongjang 19:58 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušební odpálení mezikontinentální balistické střely Hwasong-15 na mezinárodním letišti v Pchjongjangu v sobotu 18. února 2023 | Zdroj: Reuters

Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů, uvedla severokorejská tisková agentura KCNA. Raketa po necelých 67 minutách dopadla do předem určené oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem.

Tokio již v sobotu uvedlo, že střela dopadla do jeho výlučné ekonomické zóny západně od jeho pobřeží.

Podle vyjádření Pchjongjangu se jednalo o cvičný překvapivý odpal, který potvrdil připravenost KLDR provést smrtící jaderný protiútok proti nepřátelským silám. První test rakety Hwasong-15 uskutečnila Severní Korea v roce 2017.

„Důležité tady je, že toto cvičení bylo nařízeno týž den, bez předchozího upozornění. Doba mezi rozkazem a odpalem se s dalšími testy zřejmě bude zkracovat,“ prohlásil spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda.

„Zdá se, že toto cvičení je způsob vůdce KLDR Kim Čong-una, jak sdělit Spojeným státům a (Jižní Koreji), že jeho země pokračuje ve zdokonalování svých dovedností v oblasti balistických střel pro možné použití v reálném čase,“ poznamenala bývalá analytička CIA Kim So.

Rekordní počty testů

Loni KLDR odpálila rekordní počet raket, včetně mezikontinentálních balistických střel schopných dosáhnout americké pevniny. Američtí a jihokorejští představitelé rovněž varovali, že se KLDR může připravovat na první jaderný test od roku 2017.

V pátek KLDR pohrozila bezprecedentně tvrdou reakcí, pokud Jižní Korea a Spojené státy uskuteční plánovanou sérii vojenských cvičení. První cvičení by se měla uskutečnit příští týden a další by měla následovat v dalších týdnech a měsících.

Už v neděli ovšem USA a Jižní Korea uspořádaly v reakci na odpálení rakety Hwasong-15 cvičení letectva, do kterého se zapojil i americký strategický bombardér, uvedla jihokorejská armáda.

Následně se uskutečnilo také společné cvičení letectva USA a Japonska, oznámilo ministerstvo obrany v Tokiu. Také do cvičení s Japonskem se zapojily americké strategické bombardéry.