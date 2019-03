Severokorejská propaganda zatajila nezdar summitu v Hanoji. Trump je otevřený dalším jednáním

Severokorejská státní televize odvysílala dokument oslavující nedávnou návštěvu vůdce Kim Čong-una ve Vietnamu, vynechala ale nezdar summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzku lídrů propaganda nazvala „další významnou událostí v otázce světového míru“, píše agentura AP. Poradce Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Bolton ve čtvrtek řekl, že Trump je připraven pokračovat v jednání s Kimem. Pchjongjang/Washington 15:10 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Propaganda totalitárního režimu citovala Kimova slova o nutnosti ukončení desetiletí trvajícího nepřátelství s USA | Zdroj: Reuters

Usmívající se Kim s Trumpem vcházející do hotelu, kde se minulý týden summit konal, či Kim mávající z černé limuzíny, lidé mávající severokorejskými a vietnamskými vlaječkami, ale i dojetím plačící zaměstnanci ambasády KLDR v Hanoji, kterou zbožšťovaný diktátor navštívil – takové záběry ve středu večer odvysílala severokorejská televize.

KLDR obnovila část střelnice sloužící k testům raket dlouhého doletu, ukazují satelitní snímky Číst článek

Propaganda totalitárního režimu citovala Kimova slova o nutnosti ukončení desetiletí trvajícího nepřátelství a konfrontace se Spojenými státy, nezmínila však, že summit skončil neúspěšně.

V Hanoji mělo být ve čtvrtek podepsáno společné prohlášení, ceremonie se však neuskutečnila. Stejně tak byl zrušen plánovaný společný oběd státníků. Důvodem byl podle Trumpa nepřijatelný požadavek Pchjongjangu, aby byly zrušeny všechny sankce proti KLDR.

Šéf severokorejské diplomacie ale tvrdil, že KLDR nabídla uzavření jaderného zařízení v Jongbjonu výměnou za částečné zrušení sankcí. Trump prý ale chtěl víc než jen uzavření jaderného zařízení.

Další rozhovory?

Podle agentury AP absence informací o nezdaru summitu může znamenat, že KLDR mám zájem na pokračování jednání. To, že dalšímu jednání nakloněna americká strana ve čtvrtek v rozhovoru s televizí Fox News poradce Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Bolton.

„Prezident je zcela zjevně otevřen k dalším rozhovorům. Uvidíme, kdy by se tak mohlo stát či jak by se to mohlo vyvinout,“ řekl Bolton.

Prezentoval se jako sebevědomý státník a KLDR jako normální zemi, píší média po Kimově návštěvě Vietnamu Číst článek

Trump tvrdí, že se mu s Kimem podařilo rozvinout velmi dobrý vztah a že díky tomu se napětí na Korejském poloostrově uvolnilo. KLDR skončila s jadernými zkouškami a Kim se loni na prvním summitu s Trumpem zavázal k likvidaci nukleárních zbraní, konkrétní termín a ani postup ale dohodnuty nebyly.

Mezitím americká výzkumná skupina 38 North oznámila, že podle satelitních snímků Severní Korea obnovila část raketové základny, kterou loni v létě začala likvidovat. Rekonstrukce podle analýzy snímků začala mezi 16. únorem a 2. březnem. Trump k takovému vývoji poznamenal, že by byl velice zklamán, kdyby se tyto zprávy potvrdily.

„Je to velmi čerstvá zpráva... Velmi, velmi bych se zklamal v předsedovi Kimovi, a myslím, že se to nestane, ale uvidíme, co se stane. Podíváme se na to, nakonec se to vyřeší,“ konstatoval Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Kim dříve likvidaci tohoto zařízení označil za konkrétní krok k odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Opatření bylo vnímáno jako snaha o budování důvěry mezi KLDR a USA. Demontáž ale byla na konci léta pozastavena, když vyjednávání mezi Washingtonem a Pchjongjangem ustalo.