Tápání při vyjednávání o denuklearizaci KLDR. Nezrušíme vojenská cvičení s Jižní Koreou, reaguje USA

Brzo uplynou tři měsíce od chvíle, kdy se americký prezident na summitu v Singapuru dohodl se severokorejským vůdcem na tom, že zbaví Korejský poloostrov jaderných zbraní. Donald Trump tehdy také Pchjongjangu ustoupil a slíbil pozastavení vojenských manévrů. To teď ale končí. Washington 19:33 29. srpna 2018

„V Jižní Koreji máme 32 tisíc vojáků. Rád bych je dostal zpět domů, ale teď to nejde. Zastavíme válečné hry. Ušetří nám to spoustu peněz, pokud se ovšem budoucí vyjednávání budou vyvíjet tak, jak by měla,“ řekl tehdy Trump.

Ale vyjednávání od té doby příliš nepokročila a americké ministerstvo obrany uvedlo, že žádná další vojenská cvičení v Koreji rušit Spojené státy nebudou, přestože Pentagon letos zrušil přinejmenším tři americko-jihokorejská cvičení.

Potvrdil to americký ministr obrany James Mattis, který zdůraznil, že Pentagon nikdy cvičení zcela nepozastavil. „Jak víte, pozastavili jsme několik z těch největších vojenských manévrů jako důkaz dobré vůle vyplývající ze singapurského summitu. V tuto chvíli ovšem neplánujeme rušit žádná další cvičení,“ citoval Radiožurnál Mattise.

Ministr obrany také před novináři v Pentagonu uvedl, že menší cvičení se konají. Důvod, proč o nich není příliš slyšet, je podle něj ten, aby se snížilo riziko, že si je KLDR nějak špatně vysvětlí. Další program pravidelných manévrů, které mají mimo jiné sloužit pro nácvik obsazení území a důkaz síly a připravenosti, se ale rušit nebude.

Generál Mattis také řekl, že neví, jak se budou vyjednávání se Severní Koreu dál vyvíjet. To už prý nechá na diplomatech. Podle amerického listu NYT Trump slibem zrušení vojenských manévrů překvapil i řadu představitelů Pentagonu, kteří to vnímali jako velký ústupek, za který očekávali obdobně významný ústupek za strany KLDR.

Pompeo není vítán

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo zrušil svou další v pořadí čtvrtou plánovanou cestu do Severní Koreje. Prezident Trump to zdůvodnil tím, že KLDR neudělala dostatečný pokrok. Vypadá to ale, že ministr Pompeo nebyl tentokrát v Pchjongjangu zrovna vítaný. Donald Trump rozhodnutí na twitteru oznámil poté, co na americké ministerstvo zahraničí podle CNN přišel dopis adresovaný Pompeovi od představitelů KLDR.

Americké televizi potvrdily tři zdroje seznámené s dopisem, že Severní Korea nemůže dál pokračovat, protože Spojené státy nejsou připravené podepsat mírovou smlouvu, která by oficiálně ukončila Korejskou válku, která trvá od 50. let.

Existenci dopisu potvrdila také agentura Reuters, která uvedla, že američtí představitelé se teď obávají, že KLDR teď bude usilovat o separátní dohodu s Jižní Koreou a bude se snažit vrazit klín do aliance mezi Washingtonem a Soulem. Podle jihokorejské televize Channel A také severokorejskému režimu vadí požadavek USA, aby zlikvidovali 60 až 70 procent jaderných zbraní.

Ale mluvčí americké diplomacie Heather Nauertová nechtěla tyto zprávy komentovat a několikrát zopakovala podobně obecné prohlášení o vyjednávání jako Trump a Pompeo. „Je tu jistý pokrok, ale prezident i jeho tým bezpečnostních poradců se domnívají, že tento pokrok s ohledem na denuklearizaci Korejského poloostrova nebyl dostatečný,“ vysvětlila Nauertová.

Deník NYT poznamenává, že od summitu v Singapuru jednání příliš nepokročila, ale prezident Trump se zatím nevrátil ke své nepřátelské rétorice vůči KLDR a jejímu vůdci. Podle expertů má KLDR zhruba 60 jaderných hlavic a vyvíjí raketu, která by mohla zasáhnout i Spojené státy.