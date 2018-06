Pokud summit dopadne dobře, chce Trump pozvat Kima do USA. Ve hře je i podpis mírové dohody

Jestliže nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unem dobře dopadne, chce americký prezident severokorejského vůdce pozvat do USA. Po čtvrtečním jednání s japonským premiérem Šinzóem Abem v Bílém domě Trump také připustil možnost, že s Kimem 12. června v Singapuru podepíše mírovou smlouvu o oficiálním ukončení korejské války z 50. let minulého století. Washington 20:23 7. 6. 2018 (Aktualizováno: 21:57 7. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump | Zdroj: KCNA/Reuters

„Může se to stát, můžeme smlouvu podepsat," řekl Donald Trump s tím, že by to byla ta snadnější část cesty k normalizaci vztahů obou zemí. Konflikt na Korejském poloostrově dosud nebyl uzavřen mírovou smlouvou, ale jen příměřím.

Americký prezident vzhledem k nynějšímu vstřícnému přístup KLDR také nedávno prohlásil, že vůči Pchjongjangu nebude používat termín „maximální tlak“.

Setkání Kima s Trumpem Oba státníci se mají setkat 12. června v Singapuru. Šéf Bílého domu Donald Trump nedávno řekl, že by schůzka s Kim Čong-unem by mohla znamenat nový začátek. Zároveň ale zdůraznil, že se vzájemné vztahy nezlepší jen při jediné schůzce.

„Pokud po jednání s Kimem použiju frázi ,maximální tlak´, tak jednání dobře nešlo,“ řekl ve čtvrtek s tím, že v případě špatného směřování summitu je připraven od jednacího stolu odejít.

Sankce zůstávají

Trump během diskuse s Abem řekl, že zatím není možné sankce proti KLDR uvolnit, takový vývoj podmiňuje konkrétními kroky ze strany Severní Koreje. Na tiskové konferenci pak ocenil pomoc Jižní Koreje a Číny, které podle něj mají na uklidnění situace na Korejském poloostrově velký podíl.

Abe řekl, že pokud se Severní Korea rozhodne vykročit správným směrem, čeká jí zářná budoucnost. Také uvedl, že Japonsko s KLDR musí přímo jednat o osudu Japonců, které KLDR unesla. Trump přislíbil Abemu, že Kimovi vysvětlí, jak je pro Tokio objasnění osudu těchto lidé důležité.

Severokorejský emisar dorazil do USA. V New Yorku má řešit možné setkání Trumpa s Kim Čong-unem Číst článek

‚Nejen příležitost k focení‘

Trump své setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem podle serveru CNN označil za více než „příležitost k focení.“ Dodal také, že očekávaný „summit už je připraven.“ Americký prezident od jednání s Kim Čong-unem očekává závazek jaderného odzbrojení. K takovému kroku je Pchjongjang ochotný.

Trump už dříve novinářům sdělil, že věří tomu, že KLDR může pod Kimovým vedením projít přeměnou. Dodal však, že USA se nechystají poskytnout Pchjongjangu v rámci pomoci velké finanční injekce, protože to je podle něj záležitost Jižní Koreje.

Americká média připomínají, že schůzka byla první od roku 2000, kdy se prezident setkal s vysokým severokorejským činitelem. Před 18 lety tehdejší prezident Bill Clinton přijal v Bílém domě v rámci úsilí o normalizaci americko-severokorejských vztahů Čo Mjong-roka, vyslance tehdejšího vůdce Kim Čong-ila.

Dějištěm historického summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una bude singapurský ostrov Sentosa, státníci by se tam měli sejít 12. června. Ostrov je v současnosti známý především jako luxusní letovisko.