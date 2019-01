V KLDR jsme našli tajné středisko vývoje raket, oznámili američtí experti. Jsou tam i střely Rodong

Experti objevili v Severní Koreji tajnou základnu, která podle nich funguje jako ústředí vývoje balistických raket. Oznámil to v úterý deník The Guardian s odvoláním na analytiky z amerického Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Zpráva přichází v době, kdy Spojené státy a KLDR jednají o druhém summitu vůdců Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Washington 11:32 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Experti objevili v Severní Koreji tajnou základnu, která podle nich funguje jako ústředí vývoje balistických raket (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lokalita Sinori je jednou z 20 tajných raketových základen odhalených prostřednictvím satelitních snímků, o nichž experti informovali koncem loňského roku. Objevené objekty jsou v obtížně dostupných, hornatých částech Severní Koreje.

Na základně Sinori jsou uskladněny rakety středního doletu Rodong, které by Pchjongjang mohl použít k jaderným či konvenčním útokům na Jižní Koreu, Japonsko a americký tichomořský ostrov Guam, uvedlo v pondělí Středisko pro strategická a mezinárodní studia.

„Raketová operační základna Sinori a rakety Rodong, které jsou v této lokalitě rozmístěny, zapadají do předpokládané severokorejské jaderné vojenské strategie. Poskytují totiž možnost překvapivého jaderného či konvenčního útoku,“ napsal ve zprávě CSIS analytik Victor Cha.

Podle listu The Guardian toto odhalení zpochybňuje upřímnost prohlášení Severní Koreje, jejíž vůdce Kim na prvním summitu s Trumpem v červnu v Singapuru slíbil postupnou denuklearizaci Korejského poloostrova výměnou za bezpečnostní záruky. Žádná konkrétní opatření tehdy dohodnuta nebyla. Druhá vrcholná schůzka by se mohla konat koncem února, přičemž hostitelskou zemí by mohl být Vietnam.

Podzemní bunkr i zpevněné budovy

Středisko pro strategická a mezinárodní studia upozornilo, že KLDR o existenci základny Sinori nikdy neinformovala, a tím pádem tato základna „patrně není předmětem jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova“.

Podle Victora Cha budou muset být raketové základny pravděpodobně zahrnuty do jakékoli dohody zavazující Severní Koreu k „úplnému, ověřitelnému a nezvratnému jadernému odzbrojení“.

„Severokorejci ale nebudou vyjednávat o zařízeních, která nepřiznají. Zdá se, že je to součástí jejich hry. I když zničí všechna svá přiznaná jaderná zařízení, pořád ještě budou mít další možnosti,“ varoval Cha.

Středisko Sinori se nachází 212 kilometrů severně od demilitarizované zóny oddělující obě Koreje. Základna o rozloze 18 kilometrů čtverečních je sídlem vojenské jednotky vybavené balistickými střelami středního doletu Rodong-1, píše se ve zprávě CSIS. Satelitní snímky základny z 27. prosince ukazují vchod do podzemního bunkru, zpevněné budovy a centrálu.

Podle CSIS mohla základna hrát rovněž roli při vývoji balistické střely Pukkuksong-2, která byla poprvé testována v únoru 2017, krátce po Trumpově inauguraci.