Klíčové body slovenských voleb: překvapivý náskok, důležitý Harabin i vysoká volební účast

První kolo slovenských prezidentských voleb vyhrál s překvapivým náskokem vyšším než pět procentních bodů Ivan Korčok. Ve druhém kole za dva týdny zabojuje s druhým Petrem Pellegrinim především o voliče třetího kandidáta v pořadí Štefana Harabina. Ten ale zatím nikoho nepodpořil a už dříve vyzýval své podporovatele, aby k volbám nešli. O první klání přitom panoval na tamní poměry mimořádný zájem, když volilo 52 procent oprávněných voličů. Bratislava 6:06 25. března 2024

Korčokův náskok

O tom, že je výsledek prvního kola překvapivým výsledkem, mluvil i politolog Pavol Struhár z univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně: „Vypadalo to na velmi těsný souboj, ale ten rozdíl byl poměrně překvapivý.“

Průzkumy a modely před prvním kolem ukazovaly velmi vyrovnané skóre dvou hlavních favoritů. Pellegrini i Korčok se u důvěryhodných agentur Ipsos, Focus, AKO, NMS Market Research a Median SK pohybovali kolem 35procentní laťky.

Výsledky prvního kola ale nakonec mimo jiné ukázaly, že se voliči rozhodli opustit kandidáty, kteří neměli šanci na úspěch a podpořili ty nejsilnější. Postupující duo získalo dohromady bezmála čtyři pětiny všech voličů, dalších 12 procent pak podpořilo třetího Štefana Harabina.

Korčok získal 42,5 procenta hlasů a o pět a půl procentního bodu zvítězil před druhým Pellegrinim. Takový rozdíl mezi oběma postupujícími nenaznačovala žádná ze sondáží.

„Bylo by jen tipování, kdo vyhraje první kolo. Z dat to nejde vyčíst, oba kandidáti jsou natěsno,“ říkal jen pár dní před volbami ředitel agentury Focus Martin Slosiarik.

Jeho kolega, šéf agentury Ipsos Jakub Hankovský, zmínil po volbách pro Pravdu, že se Korčokovi podařilo překvapivě oslovit o mnoho více voličů, než se čekalo: „Rozdíl pět procent je asi nejpřekvapivější moment. Výsledek měl být těsnější, tento rozdíl ale ukazuje, že se Korčokovi zjevně podařilo mobilizovat lidi i několik dní před volbami.“

V modelování druhého kola vyšel všem agenturám jako první vždy Pellegrini. Čerstvá měření lze čekat koncem příštího týdne a promítnout by se do nich měl i trochu překvapivý výsledek prvního kola.

Harabinova volba

Bývalý ministr spravedlnosti a předseda nejvyššího soudu Štefan Harabin obsadil v prvním kole prezidentských voleb třetí místo se ziskem více než 250 tisíc hlasů.

Podporovatele kromě svých proruských postojů a šíření konspirací mohl zaujmout i touhou vystoupit z Evropské a Severoatlantické aliance. O bronzovém umístění měl povědomí již z prezidentského klání v roce 2019.

Neúspěšný prezidentský kandidát Štefan Harabin | Zdroj: TASR / Profimedia

Zatímco tehdy prohru neunesl a prohlásil se za vítěze voleb, v sobotu rovnou oznámil, že bude kandidovat i v příštích volbách v roce 2029. Zároveň napadl státní volební komisi a nařkl ji z nestandardních postupů při prodloužení moratoria na Slovensku o půl hodiny, k čemuž kvůli zdržení ve dvou volebních místnostech v sobotu došlo.

Budou to ale právě Harabinovi voliči, kteří by mohli rozhodnout o nové hlavě státu ve druhém kole. Záleží totiž na tom, jak masivně se rozhodnou podpořit Petera Pellegriniho a zda vůbec i podruhé přijdou k volbám.

Není ale jasné ani to, jestli se vůbec na stranu vládního kandidáta Pellegriniho přikloní. „Voliči Harabina jsou poměrně různorodí, ale velkou část z nich tvoří takzvaní protestní voliči, kteří mají problém s Korčokem, ale i s Pellegrinim,“ komentoval politolog Struhár. Předseda Hlasu pak bude podle něj muset být aktivnější a v kampani přitvrdit.

Štefan Harabin, bohatá nevěsta před druhým kolem voleb. Na jeho voliče míří hlavně Peter Pellegrini. Krátce jsem s ním před chvilkou mluvil podniku Palmýra. Svou otevřeně proruskou a dezinformační rétoriku neopouští. A i když skončil třetí, zjevně slavil pic.twitter.com/k1ZIO63Bxg — Filip Harzer (@HarzerF) March 24, 2024

Návod, pro koho mají osiřelí voliči ve druhém kole hlasovat, nenabídl o víkendu ani sám neúspěšný Harabin, který opakovaně řekl, že se spoléhá na inteligenci svých voličů.

„Moji voliči jsou inteligentní lidé, vědí, co je dobré pro Slovensko, co je potřeba pro zachování suverenity Slovenska, pro to, aby Slovensko nebylo vtaženo do války,“ odpověděl ve vysílání televize ta3 na otázku, zda někoho veřejně podpoří.

Již před pěti lety jeho voliči ke druhému kolu z velké části nepřišli, mezi dvěma prozápadními kandidáty Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem si nedokázali vybrat. A stejnou taktiku jim Harabin radil i před několika týdny, když se zaklínal, že Pellegriniho nikdy nepodpoří. „Povím lidem, aby zůstali ve druhém kole doma,“ hlásal.

Od soboty navíc na svém telegramovém účtu na předsedu parlamentu útočí a tvrdí, že ve své funkci nemůže na prezidenta kandidovat.

Státotvorný přístup

Slováci k volbě nové hlavy státu přistoupili zodpovědně, když do volebních místností v sobotu zavítalo 51,91 % oprávněných voličů a jde tak o nejvyšší volební účast v prezidentských volbách od roku 1999.

Dva a čtvrt milionu lidí tak rozhodlo o postupu Korčoka a Pellegriniho do druhého kola, mezi kterými je rozdíl 123 tisíc hlasů. Nejvyšší účast zaznamenali v okrese Bratislava I, kde právo volit využilo 64,64 procenta voličů, naopak nejnižší – pouze 33,67 % - zaregistrovali v jihoslovenském městě Komárno.

Kolik lidí přijde volit za dva týdny, není podle politologa Struhára jasné. Záležet bude na tom, zda budu mít voliči potřebu „zachránit Slovensko před někým nepřijatelným“, jak popsal.

„Nezdá se mi, že by byl Korčok pro druhou stranu tak nepřijatelným kandidátem, že by se účast ve druhém kole zásadně zvýšila. Může být i mírně nižší, protože nemusí přijít voliči Harabina,“ uvedl.

Nejméně lidí k volbám přišlo v roce 2014, kdy svůj hlas ve druhém kole odevzdalo pouze 41,8 % voličů.