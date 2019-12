V Madridu začala klimatická konference 200 zemí. Česko zastupují Babiš s Brabcem

Průměrná světová teplota je už dnes o jeden stupeň vyšší než před průmyslovou revolucí. Provázejí to extrémní projevy počasí, sucha nebo tání ledovců. A vědci varují, že může být ještě hůř, pokud státy radikálně neomezí emise skleníkových plynů. O plnění závazků plynoucích z takzvané Pařížské klimatické dohody budou ode pondělí jednat zástupci 200 zemí na konferenci OSN v Madridu. Praha 13:15 2. 12. 2019 (Aktualizováno: 15:04 2. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatická konference COP25 v Madridu. | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Mezi premiéry a prezidenty, kteří se účastní zahájení konference, byl také Andrej Babiš (ANO), kterému vadí, že zatímco Evropská unie snižuje emise a navyšuje ambice, v jiných zemích se to neděje.

„My jsme v Evropě v roce 2018 snížili emise o dvacet milionů tun a zbytek světa navýšil tisíc dvacet padesát jedna krát. Problém je, že ostatní země zkrátka neřeší závazky z Pařížské konference,“ uvedl Babiš, který zejména kritizoval Čínu, která je největším producentem oxidu uhličitého a buduje nové uhelné elektrárny.

Spolu s českým premiérem se konference zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle kterého bude konference v Madridu zejména o dvou bodech. „Zaprvé bude o dohodě, která nenastala v Polsku minulý rok, jakým způsobem se budou financovat ty obrovské náklady především v rozvojových zemích. Bavíme se o sto miliardách dolarů ročně, které by měl mít zelený klimatický fond,“ řekl v Madridu Brabec.

Další věcí je otázka dohodnutých klimatický závazků jednotlivých zemí, které se v řadě zemí neplní. „Hlavní apel, který musí v Madridu zaznít a samozřejmě na Evropské radě a všude, je: ‚Připojte se k nám, jinak to nemá žádný smysl‘. Důležité je připomenout, že Pařížská dohoda je nevymahatelná. Jedná se o dobrovolnou dohodu světa na to, aby se nezhroutil,“ pokračoval Brabec.

Klíčový rok 2020

Jednání ve španělské metropoli potrvají dva týdny, ale podle ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí Pavla Zámyslického bude pro budoucí závazky klíčová spíše až konference OSN v Glasgow, která se bude konat příští rok. Tam by měly země pět let po uzavření pařížské smlouvy představit navýšené závazky.

„Očekávám, že bude i ze strany Evropské unie tlak na ostatní největší emitenty, aby ty svoje závazky také navýšili,“ uvedl Pavel Zámyslický, podle kterého avizované odstoupení amerického prezidenta od Pařížské dohody zatím jednání zásadně neovlivnilo.

„Z hlediska veřejných prohlášení se nezdá, že by tento krok Spojených států nějak negativně ovlivnil ostatní země, protože nikdo neohlásil, že by třeba zamýšlel podobný krok. Dokonce taková Čína nebo Indie oznámily, že hodlají svůj závazek pro příští rok navýšit. Myslím si, že skutečně klíčový bude ten rok 2020,“ uzavřel Pavel Zámyslický, který Česko reprezentuje na klimatických konferencích řadu let.

Konference, jejímž tématem jsou způsoby uplatňování pařížské klimatické dohody z roku 2015, se koná pod heslem #Time for action. Zdůrazňuje tak, že je čas jednat. Je otázkou, zda účastníci vyslyší výzvy milionů mladých lidí, kteří v posledních měsících vycházejí do ulic inspirováni šestnáctiletou švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou, aby přiměli politiky k důslednější ochraně životního prostředí a snižování emisí.