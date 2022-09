‚Žádnou ropu, nechte uhlík v zemi.‘ V New Yorku lidé protestovali proti nečinnosti vlád ohledně klimatu

Svět kvůli spalování ropy, plynu a uhlí opustil bezpečný stav klimatu. Otázka a výzva pro lidstvo zní – jak moc a jak rychle, když se stále neřídíme doporučením vědců. Lidé, kteří si to uvědomují, na to během pátku na různých místech světa upozorňovali v ulicích. Jedna z největších akcí se konala v New Yorku, kde se zároveň koná valné shromáždění OSN s účastí mnoha vládních a korporátních představitelů, kteří mají moc věci měnit. New York 11:43 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo aut centrem Manhattanu procházel v pátek dav demonstrantů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Místo aut se newyorskou Broadwayí směrem k jižnímu cípu Manhattanu valí dav lidí, který skanduje: „Už žádné uhlí, žádnou ropu, nechte uhlík v zemi.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z newyorských protestů za klima

V americkém Kongresu ale právě leží návrh zákona od demokrata a uhelného magnáta Joea Manchina, který by naopak umožnil schvalování nových fosilních projektů.

„Je neuvěřitelné, že to vůbec někdo předloží. Vědecký konsenzus nebo i OSN nám jasně říká, že musíme fosilní paliva naopak odstavovat a že to musíme dělat hned. Myslím, že si vůbec neuvědomují závažnost těch hrozeb. Kdo jedná racionálně a logicky, nemůže těžbu podporovat,“ myslí si Annabelle v průvodu první podobně velké akce tady v New Yorku po třech pandemických letech.

Joao Vítor z brazilského kmene Pankararu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Mezitím přibyly další krize, které na sebe strhávají pozornost. Kromě covidu i ruská válka na Ukrajině.

Manifestace na závěr Týdne klimatu byla i protestem proti prezidentům podporujícím těžařské společnosti a čelícím obviněním z genocidy – Ukrajinců v případě Putina či brazilských domorodců.

Dav v New Yorku skandoval „Pryč s Bolsonarem“. Brazilského prezidenta za týden čeká první kolo voleb. Za jeho vlády se zrychlilo ničení Amazonského pralesa klíčového pro světové klima.

Jak řekl Českému rozhlasu Joao Vítor z brazilského kmene Pankararu, chránit prales je pro lidi jako on v poslední době obzvlášť životu nebezpečné.

Stejné kořeny

„Klimatická krize je největší existenční krizí, které čelíme, protože ta ty všechny ostatní ještě prohloubí, pokud nic neuděláme. Bude víc konfliktů, víc zdravotních rizik, víc uprchlíků, miliony lidí přijdou o domovy, bude víc hladomorů. Všechno začíná klimatem. Je opravdu stresující, když vidím, že ten obří problém je tu, ale lídři nic nedělají, i když máme řešení a občanská společnost po nich volá,“ říká Annabelle.

Podle Viktorije z Ukrajiny mají válka v její zemi a klimatická krize stejné kořeny – obchod s fosilními palivy.

Newyorčané si mohou užívat jasného počasí, klidného počasí, příjemných dvaceti stupňů, a to proto, že další z ničivých hurikánů, který po pěti letech znovu zdevastoval ostrov Portoriko, postupuje o několik set kilometrů východněji, směrem na Kanadu. Zdejším lidem se tentokrát vyhne, ale je otázkou času, kdy tu udeří další a znovu bude zabíjet lidi a páchat miliardové škody na infrastruktuře.

Klimatická stávka v New Yorku na pozadí VS OSN je zároveň akcí proti dvěma “fosilním prezidentům” obviňovaným z genocidy (domorodých Brazilců a Ukrajinců)- Bolsonarovi a Putinovi@Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/H4NPfG6ij1 — Jan Kaliba (@JanKaliba) September 23, 2022

„Tady v New Yorku jsme sice na pobřeží a hurikán Sandy zrovna tohle místo zdevastoval, ale nejsme v první linii klimatické krizi,“ mladík Keanu patří k pořádající organizaci Fridays For Future.

Prát se za budoucnost

Před několika dny hurikán Fiona kompletně zničil ostrov Portoriko. Odnáší to místa a lidi, co se na změně klimatu podílejí minimálně. Těm musíme pomáhat a jako New York máme zodpovědnost snížit svou uhlíkovou stopu.

„Změna klimatu musí odejít!“ zní další pokřik. Ale všichni tady vědí, že za jejich životů se to nestane a že změna klimatu jejich životy zhorší.

Viktoriya (vpravo) s transparentem v ukrajinských barvách | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Je to těžké pomyšlení. A je to důvod, proč jsme tady. Myslím, že hodně z tu být nechce. Není to naše volba. Nechceme žít ve stresu. Vedle školy ještě organizovat takovéto stávky. Jenže nemáme na výběr. Tohle je krize, které čelíme, a my se musíme prát za svou budoucnost, postavit se za pobřežní komunity, za klimatickou spravedlnost. Protože kdo jiný to za nás udělá? Jo, je těžké si uchovat naději,“ říká sedmnáctiletý Newyorčan Keanu.

Jeho organizace Fridays For Future v neděli pořádá celosvětový den klimatické akce, ke kterému se podle pořadatelů připojuje víc než tři a půl tisíce měst z víc než 150 zemí světa.