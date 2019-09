Nezvládneme to sami, musíme spolupracovat, říkají Češky na mládežnickém summitu OSN o klimatu

Z ulic a náměstí, kde rozpohybovali hnutí za boj proti klimatické krizi, už se propracovali na půdu světové diplomacie. Den po celosvětové stávce s rekordní účastí milionů lidí se stovky studentů z celého světa sešly v newyorském sídle Organizace spojených národů. Zúčastnili se klimatického summitu mládeže. O technologických inovacích nebo komunikační strategii vůči skeptikům a popíračům problémů s klimatem tam mluvily i dvě mladé Češky. Od stálého zpravodaje New York 11:13 22. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České delegátky Barbora Kvasničková a Lucie Smolková. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: ČRo

Mladé lidi, které do sídla OSN na takovouto akci poprvé v historii sezval, chválil generální tajemník António Guterres za to, jak rozhýbali svět od místních komunit až po vlády zemí, aby na klimatickou krizi začaly reagovat.

Jak víc rozpohybovat Česko, které v tomhle ohledu v mnoha směrech zaostává, se chtěly v New Yorku inspirovat dvě české účastnice.

„Myslím, že odbourávání skepticismu jsme vnášely do debaty s Luckou my dvě. Důležitý fakt je, že v severských, ale i mnoha afrických zemích je to politické téma všech a není to něco, co strany rozděluje a třeba i polarizuje společnost jako u nás v Česku,“ řekla Radiožurnálu k mládežnickému klimatickému summitu OSN Barbora Kvasničková z České rady dětí a mládeže.

„Myslím, že se tam dala načerpat soustu inspirace jak třeba přistupovat ke komunikaci s politiky,“ dodala druhá Češka Lucie Smolková.

Atmosféra hlavního setkání jí ale přišla zbytečně vyhrocená. „Poslouchejte nás mladé, budeme bojovat, i když vy ne… Nemyslím, že tohle je úplně cesta. Potřebujeme spíš spolupracovat s politiky a dalšími subjekty, které se pohybují v tomto tématu a ne to takto polarizovat a tvářit se, že to zvládneme sami. Rozhodně to nezvládneme sami,“ kritizovala Smolková

„Vlastně docela chápu slova některých našich kritiků po tomto setkání. Byla to ale každopádně skvělá zkušenost, protože si z toho odnáším, jak to třeba nedělat,“ dodala na nádvoří sídla OSN přímo nad vodami úžiny East River dívka z Brněnské klimatické koalice a z hnutí Pátky pro budoucnost.

Přesto si odnáší i nějakou inspiraci, jak v Česku o klimatické krizi komunikovat. „Třeba když se mladí lidé baví s politiky, tak aby se snažili to pochopit z více stran a snažili se spíš stát partnerem. Někým, s kým se dá o těch věcech komunikovat, kdo vidí třeba nutnost postupných kroků a snaží se pochopit, jak funguje ta politická práce, protože většina z nás to neví. Je velmi jednoduché říct, udělejte tohle, udělejte tamto, ale ten systém je složitý, komplexní a nejde to takhle lusknutím prstu,“ je přesvědčena Lucie Smolková.

„Rozhodně bych tím nechtěla říct, že ten nátlak a ta vážnost tématu nevyžadují adekvátní přístup, nebo komunikaci. Říci prostě, jak to je, že je to vážné, že je to potřeba řešit, ale pak taky dokázat zklidnit hlavu. Říci si fajn, tak co jsou ty kroky, co můžeme udělat a hledat způsoby, jak to udělat.“

Získat podporu společnosti

Lucie Smolková v New Yorku stihla i část páteční stávky za boj s klimatickou krizí s rekordní účastí. A také na dálku sledovala ty české, které obvykle pomáhá organizovat. Na tu pražskou dorazila i skupinka odpůrců.

„To jednoznačně ukazuje, že komunikace neprobíhá úplně tak, jak bychom chtěli, že není schopná oslovit určitou část, většinovou část společnosti. Hnutí udělalo obrovský progres a změnu v tom momentu, v tom, že z toho dokázalo udělat politické téma. Baví se o tom politici, baví se o tom média a to je důležité. Teď je otázka, jak to vést dál, abychom byli schopní získat mnohem širší společenskou podporu a tlačit na to, aby se skutečně něco měnilo,“ pojmenovala některé z výzev hnutí.

Jak o tom s českými politiky a veřejností mluvit, k tomu se budou v sídle OSN české studentky inspirovat i během neděle. V pondělí je na programu hlavní klimatický summit s účastí české vládní delegace.