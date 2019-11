Důsledky industrializace? Klima se mění, lidé umírají, v Německu vzrostla průměrná teplota o 1,5 stupně

Na úterní tiskové konferenci v Berlíně představila německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová zprávu o dopadech klimatických změn na spolkovou republiku. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že průměrná teplota na území Německa vzrostla od předindustriální doby o 1,5 stupně Celsia. Tento růst se navíc v posledních letech výrazně urychlil. Berlín 15:20 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Růst průměrné teploty v Německu se v posledních letech výrazně urychlil | Foto: Mtl341/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay | Foto: Mtl341/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Klimatické změny mají podle německé ministryně životního prostředí již nyní zásadní dopady na všechny oblasti lidského života a jsou pro Německo zdravotním rizikem. „Závěry jsou jednoznačné a nedají se zpochybnit. Klimatické změny proměňují počasí tady v Německu stále citelněji. Změny množství srážek, výkyvů teploty, četnosti bouří jsou zřetelně měřitelné,“ uvedla Schulzeová.

Jedenáct tisíc vědců vyhlásilo klimatickou krizi. Planetě podle nich hrozí ‚nepopsatelné utrpení‘ Číst článek

Jen v Německu si vlny veder během let 2003, 2006 a 2015 vyžádaly přes 6000 životů. Podle Schulzeové postihují klimatické změny všechny, a je tedy nutné, aby proti nim bojoval celý svět.

Cílem světového společenství je, aby vzrůst průměrných teplot ve srovnání s předindustriální dobou nebyl na konci tohoto století vyšší než dva stupně Celsia, ideálně než 1,5 stupně. V Německu byla přitom už loni průměrná teplota ve srovnání s rokem 1881 právě o tolik vyšší.

První německá zpráva o dopadech klimatických změn v roce 2013 ukazovala zvýšení průměrných teplot o 1,2 stupně a od té doby podle ministryně stouply o dalších 0,3 stupně.

„Těžko jen pomyslet na důsledky, co by to znamenalo, kdyby nárůst pokračoval takhle rychle,“ podotkla Schulzeová, podle které u klimatu nejde pouze o ledovce nebo lední medvědy, ale také o základy všedního života v Německu.

Další, kdo změnu klimatu výrazně pociťuje, jsou zemědělci, kteří v posledních letech zaznamenali velké výpadky úrody či úhyn milionů smrků v lesích. Dále je také zřetelně znát úbytek spodních vod a pokles hladin řek, což má negativní vliv na lodní dopravu.

Svenja Schulze

@SvenjaSchulze68 Der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Gerade habe ich den aktuellen Monitoringbericht vorgestellt, der zeigt, welche Risiken & Schäden die Erderwärmung mit sich bringt. Deshalb: Mehr #Klimaschutz aber auch konsequente Anpassung an unvermeidbare Klimawandel-Folgen! 6 23