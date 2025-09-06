Nejhorší znečišťovatel, který nic nedělá, nebo země s příkladnou klimatickou politikou? Debaty o Číně a klimatické změně se většinou soustřeďují jen na tyto dva protilehlé póly, z nichž ale ani jeden podle odborníků nereflektuje realitu. Jak přibližuje druhý díl seriálu webu iROZHLAS.cz (Ne)zelená Čína, problém je daleko komplexnější.
„Není to černobílé,“ uvozuje téma Eliška Soperová, která se jako stážistka expertního týmu Fakta o klimatu zaměřuje na klimatickou politiku Číny. „Určitě bych dala důraz na to, že se na to je potřeba dívat kriticky,“ dodává pro iROZHLAS.cz. Na obou prohlášeních je totiž trochu pravdy.
V počtu vypuštěných emisí skleníkových plynů je Čína skutečně na prvním místě na světě a to už od roku 2006, kdy překonala Spojené státy. Jen mezi lety 2000 a 2022 stoupl počet vypouštěných emisí oxidu uhličitého (CO2) v energetickém sektoru o 245 procent, uvádí Mezinárodní agentura pro energii. Další zdroje emisí, jako například úniky metanu, statistika kvůli složitosti sběru dat nezohledňuje.
Muž hledá uhlí u uhelného dolu v Číně | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters
Největší vliv na množství vypuštěných emisí mají uhelné elektrárny – v Číně stojí polovina všech uhelných elektráren na celém světě, spotřebovává se zde proto také nejvíc uhlí na světě, píše specializovaný server Carbon Brief. Při jeho spalování se uvolňují skleníkové plyny přispívající k oteplování klimatu. Její emise navíc každý rok rostou.
V roce 2024 dosáhly čínské emise dosavadního maxima. Podle vědeckého projektu Climate Action Tracker za to mohl strmý nárůst spotřeby fosilních paliv po roce 2023, kdy se země začala vzpamatovávat z dopadů pandemie koronaviru a po přestávkách se opět naplno rozjel místní průmysl. Roli hraje také energetická bezpečnost Číny, kterou stejně jako Evropu ohrozila ruská invaze na Ukrajinu.
Zelené zdroje energie
Emise však v porovnání s předchozími lety rostou pomaleji. Vliv na to má pokles využívání uhelné energie, loni šlo o výrazný skok dolů, a naopak nárůst využívání obnovitelných zdrojů. Těch v Číně přibývá víc než kdekoliv jinde na světě. Země je největším výrobcem i konzumentem energií z obnovitelných zdrojů – třetina na planetě se nachází právě v Číně a do roku 2027 tato hodnota podle předpovědí stoupne až na 50 procent, uvádí Carbon Brief.
Největší čínská solární elektrárna v poušti v provincii Vnitřní Mongolsko | Foto: Yuan Hongyan/VCG | Zdroj: Reuters
Konkrétně to vypadá tak, že Čína ze všech zemí na světě vyrábí nejvíc energie pomocí vodních elektráren, v roce 2022 se v ní nacházelo 41 procent veškeré světové větrné kapacity a 37 procent světové solární kapacity. Co se týká jaderné energetiky, tak Čína má po Spojených státech hned druhou nejvyšší výrobní kapacitu na světě. V roce 2030 by však mohla mít už nejvyšší na světě.
V roce 2022 se Čína zároveň stala největším investorem do čisté energetiky. „Předstihla tedy Spojené státy i Evropskou unii. Za rok 2022 přidala více solární kapacity než celý svět,“ říká pro iROZHLAS.cz analytik Asociace pro mezinárodní otázky Jan Svoboda, který se věnuje energetické transformaci.
To pak mělo podle analytičky čínské energetické politiky Belindy Schäpe z Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu (CREA) vliv na množství emisí skleníkových plynů. „Hlavně rozvoj sluneční energie v posledních letech vygeneroval velké množství energie, která v energetickém mixu nahradila uhlí, a tím pádem klesly emise. V první polovině letošního roku jsme viděli pokles emisí o jedno procento,“ prezentuje nejnovější data pro iROZHLAS.cz.
Dvojuhlíkový cíl
Čínská komunistická strana vnímá klimatickou změnu jako problém a aktivně ji řeší, země je totiž jednou z nejohroženějších klimatickou krizí. V roce 2020 se proto prezident Si Ťin-pching zavázal k tzv. dvojuhlíkovému cíli, tedy dvěma cílům týkajícím se emisí oxidu uhličitého.
První říká, že k vrcholu vypuštěných emisí oxidu uhličitého dojde v roce 2030. Druhý cíl se týká uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy země vypustí jen tolik emisí, kolik je příroda schopná pohltit nebo kolik dokáží zachytit jiným způsobem. K tomu by mělo dojít v roce 2060.
Prvního z cílů by země ale mohla dosáhnout dřív, možná už letos. „Climate Action Tracker předpovídá, že pokud ho už nedosáhly, tak se čínské emise CO2 blíží vrcholu. Souhlasí s tím rostoucí počet domácích i zahraničních expertů,“ stojí v jejich analýze.
Čínské klimatické ambice
Přestože jde o pozitivní vývoj, odborníci se shodují na tom, že čínské cíle nejsou příliš ambiciózní, stejně jako kroky, které Peking tímto směrem dělá.
Obnovitelné zdroje nejsou podle Climate Action Tracker dostatečně rychle integrované, aby mohly nahradit fosilní paliva, nedostatečné cíle si vytyčila země i k tomu, aby dodržela závazky, ke kterým se upsala v rámci Pařížské dohody z roku 2015. Ta říká, že se státy pokusí udržet nárůst průměrné teploty oproti předindustriální době pod dvěma stupni Celsia, ideálně však pod 1,5 stupněm.
Země od projektu proto dostala hodnocení „vysoce nedostatečné“.
V porovnání s Evropou se však může zdát, že je Čína úspěšnější, protože plní dílčí cíle. Soperová ale vysvětluje, že tomu tak úplně není. „Evropská unie si dává hodně ambiciózní cíle, které se mohou zdát nereálné, zatímco Čína si vždycky dá spíš volnější a méně ambiciózní cíle. Pak se může stát, že Čína překvapí a splní je o pár let dřív,“ popisuje.
Jisté podle Svobody není ani to, co se stane, až se růst emisí v Číně zastaví. „Pokud se podíváme na Pařížskou dohodu a ten 1,5stupňový cíl, tak určitě potřebujeme, aby se emise začaly rapidně snižovat, a tam ten potenciál úplně nevidím. Čína stále přidává obrovské množství fosilní kapacity do své soustavy. Nedokážu si představit, že ty emise budou do budoucna klesat tak rychle, jak potřebujeme.“
Může proto podle něj dojít ke stagnaci bez dalšího pozitivního vývoje.
Na původní otázku, zda je Čína klimatickým přeborníkem, nebo naopak strůjcem všeho špatného v otázkách klimatické změny, proto neexistuje podle oslovených odborníků jednoduchá odpověď. „Nemůžeme Čínu brát jako nějaký model nebo perfektní příklad, jak má environmentální politika a řešení klimatu vypadat. Zároveň ji nemůžeme odsuzovat, jako že nic nedělá, protože toho dělá opravdu hodně,“ shrnuje Soperová.
„Kdybych si měla vybrat mezi aktuálními činy vlády Spojených států a činy čínské vlády, tak s ohledem na klimatickou změnu bych řekla, že čínská je na tom lépe,“ hodnotí americká odbornice Shapiro.
Jak se Pekingu daří prosazovat environmentální cíle a jak velké téma je klimatická změna i mezi běžnými obyvateli? A jak v zemi, kde vládu drží pevně v ruce autoritářský režim, vypadá klimatický aktivista? Odpovědi nabídne třetí díl seriálu (Ne)zelená Čína, který vyjde příští sobotu.