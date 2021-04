Biden chce na summitu odstartovat boj proti klimatické krizi. Aktivisté mu doručili varovné hodiny

Natalie Mebaneová ukazuje na černé digitální hodiny s dřevěným designem a červenými číslicemi. Ty ukrajují posledních sedm let, které podle mezivládního panelu vědců lidstvu zbývají, aby odvrátilo ty nejhorší dopady klimatické změny v budoucnu.

Originál těchto klimatických hodin tiká v New Yorku, jedna z kopií se prý chystá i do Prahy. Teď je symbolicky dostal americký prezident Joe Biden.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spojené státy vyhlíží klimatický summit. Na místě natáčel zpravodaj Jan Kaliba

„Do Bílého domu jsme dnes doručili 30 tisíc podpisů lidí z celého světa. Chceme Bidenově vládě a lídrům celého světa před tímto summitem vzkázat, co od nich potřebujeme. Zajistit, že se planeta neoteplí víc než o 1,5 stupně Celsia a že tomu politici zabrání globální akcí založenou na vědeckém poznání,“ říká pro Radiožurnál jedna z ředitelek organizace 350.org.

Má tím na mysli ještě rychlejší potlačení fosilních paliv, a tedy skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, než jaké ve čtvrtek podle agentury AP plánují na úvod summitu předložit Spojené státy.

Čínský prezident na Bidenově virtuálním klimatickém summitu pronese projev. Pozvaný je i Putin Číst článek

Americký prezident se chystá pod tlakem vědců, aktivistů, ale i byznysu vyhlásit závazek polovičních emisí oproti roku 2005 do konce tohoto desetiletí. To je skoro dvojnásobek oproti slibu z Pařížské dohody. Biden to dělá mimo jiné proto, aby před podzimním pravidelným klimatickým summitem motivoval i ostatní.

„Bidenova administrativa projevila snahu zbavovat se fosilních paliv a jednat v otázce klimatu. Bohužel, stále to není dostatečné. Musíme jednat ještě rychleji. Jsme nadšení, že jeho plán na obnovu infrastruktury klima zohledňuje, ale my máme co dohánět, protože jsme zatím neudělali nic,“ vysvětluje Mebaneová.

„Jeho plán nás přiblíží čisté ekonomice, ale my ji chceme stoprocentně čistou, založenou na obnovitelných zdrojích,“ dodává.

Skupinka aktivistů s klimatickými hodinami si k Bílému domu přinesla i velké podobizny světových lídrů, které program summitu uvádí jako účastníky | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Své klimatické plány pro Ameriku tento týden ve Washingtonu představili jak kongresoví demokrati, tak i republikáni. Zásadně se liší – progresivní demokrati oživili dříve zamítnutý a velmi ambiciózní Zelený nový úděl, republikáni ve svém plánu kromě inovací či ochrany divočiny počítají s jadernou energií, plynem či podporou ropovodů.

Skupinka aktivistů s klimatickými hodinami si k Bílému domu přinesla i velké podobizny světových lídrů, které program summitu uvádí jako účastníky. Říkají, že chtějí, aby se z padouchů stali hrdinové boje s klimatickou krizí.

Gregory Schwedock drží portrét čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten účast potvrdil a půjde o první, byť virtuální setkání s Bidenem od jeho nástupu do nové funkce.

Česko se otepluje až dvakrát rychleji než svět. Řešit jen sebe nestačí, varuje autor Fakt o klimatu Číst článek

„Myslím, že jestli něco může naše země přimět ke spolupráci, tak je to vidina klimatické katastrofy. Jestli má naše civilizace přežít, tak budeme muset spolupracovat. Potěšilo by mě, kdyby k tomu summitu všichni přistoupili jako k válečné mobilizaci, jako k tvorbě Marshallova plánu. Kdyby tak každá země začala brát vážně odklon od fosilních paliv, zemědělských velkochovů a individuální dopravy. Ohrožuje nás to všechny a každý by to měl brát jako nejvyšší prioritu,“ myslí si Schwedock.

Pozvaní jsou německá kancléřka Angela Merkelová i představitelé Evropské unie, která tento týden vyhlásila emisní cíl ambicióznější, než chce představit Biden. V programu vidíme také prezidenty Ruska Vladimira Putina či Brazílie Jaira Bolsonara nebo indického premiéra Narendru Módího.

Mimořádný klimatický summit přenáší od 14 hodin SELČ web amerického ministerstva zahraničí.

Den Země. @POTUS svolal mimořádný klima summit, kde zvýší US cíle.



Si, Bolsonaro a další dorazí virtuálně, ale u @WhiteHouse byli aspoň z papundeklu.



Biden symbolicky dostal tikající klima hodiny, aby si nemyslel, že stačí “nebýt Trump”.@Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/UPKQd8z1Mz — Jan Kaliba (@JanKaliba) April 22, 2021