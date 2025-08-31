Klimatičtí aktivisté polili barvou Sagradu Familii v Barceloně. Reagují na ničivé lesní požáry v zemi

Klimatičtí aktivisté ze skupiny Futuro Vegetal v neděli polili červenou a černou barvou baziliku Sagrada Família v Barceloně. Protestovali tak proti nečinnosti vůči klimatické krizi, která podle ekologů přispěla k nedávným ničivým lesním požárům ve Španělsku. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na vyjádření Futuro Vegetal.

Na videu, které skupina zveřejnila na sociálních sítích, je vidět, jak policie zatýká dva demonstranty. Ti při tom volají po klimatické spravedlnosti.

Podle Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) si požáry vyžádaly za poslední dva týdny čtyři lidské životy a zničily přibližně 350 tisíc hektarů půdy.

Španělská vláda označila požáry za jednu z největších ekologických katastrof, jaké země v nedávné době zažila, a uznala souvislost se změnou klimatu.

O víkendu se rozsah požárů zmenšil a šéfka španělské civilní ochrany Virginia Barconesová v sobotu prohlásila, že nouzový stav by již brzy mohl skončit.

Politá jachta i přilepené ruce

Futuro Vegetal má vazby na podobné skupiny v zahraničí a uspořádala již desítky podobných protestů. Mimo jiné si aktivisté ze skupiny v roce 2022 přilepili ruce k rámům obrazů španělského malíře Franciska Goyi v madridském muzeu Prado.

Barvou také polili na Ibize jachtu, která má patřit dědičce amerického obchodního giganta Walmart, či sídlo bývalé hvězdy FC Barcelona Lionela Messiho.

Španělská policie loni oznámila, že zatkla 22 členů Futuro Vegetal, včetně dvou, kteří se zúčastnili protestu v muzeu Prado a tří hlavních vůdců skupiny.

Bazilika Sagrada Família patří mezi hlavní turistické atrakce Barcelony a nejnavštěvovanější památky Španělska.

Stavbu navrhl slavný katalánský architekt Antonio Gaudí a její výstavba začala už v roce 1882. Dodnes není dokončená, přesto je považována za symbol města i mistrovské dílo modernistické architektury.

