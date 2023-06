Zrychlené soudy s klima aktivisty v Berlíně. Kvůli četným protestům čeká 2000 procesů na vyřízení

Berlín už měsíce řeší blokády klimatických aktivistů. Ti zpomalují dopravu v hlavním německém městě při každé špičce, pomalovávají soukromé tryskáče bohatým Němcům nebo zamezují vstupu do luxusních hotelů. Soudci mají na stole už více než 2000 různých případů, které čekají na verdikt. Město tak sáhne po zrychleném řízení, aby viníky co nejdřív potrestalo. Od stálého zpravodaje Berlín 17:11 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatičtí aktivisté Letzte Generation | Zdroj: Reuters

Berlínští prokurátoři využijí speciální pravidlo. Soudy mohou běžet v tzv. zrychleném řízení vždy jen v případě, kdy se obžalovaní předem doznají, anebo je proti nim dostatek důkazů.

U aktivistů z hnutí Letzte Generation a Extinction Rebellion jsou často splněné obě podmínky, protože se netají tím, že blokují dopravu naschvál a navíc se u toho fotí.

Podle informací stanice RBB se proti těmto lidem vede už více než 2100 separátních procesů – někdy je vůči jedné osobě vedeno procesů více.

Tohle všechno se má nyní výrazně urychlit, aby byly skutky co nejdříve potrestány.

Podobné případy končí často pokutami v řádu jednotek tisíc korun. Dosud se ale do konce podařilo dotáhnout jen zlomek procesů, a proto se zatím nedá odhadnout, jak přísná justice bude. Koncem dubna totiž padaly tvrdší tresty pro aktivisty, kteří blokády pořádali hned několikrát – třeba několik měsíců vězení.

Jedné aktivistce například berlínská policie udělila pokutu v přepočtu 50 tisíc korun. Soud ale potom uznal, že tato částka se nedá legálně podložit.

Požadavek zvláštní komise

Radikální část hnutí už týdny blokuje berlínskou dopravu, a to skoro při každé špičce. Teď ale vsadili na novou strategii. Před pár týdny aktivisté oznámili, že se budou soustředit na nejbohatší část Němců, která má mnohem větší uhlíkovou stopu než všichni ostatní.

Při jedné z akcí postříkali soukromý tryskáč, v týdnu zase blokovali vstup do luxusního berlínského hotelu na Postupimském náměstí.

Jejich cíl zůstává stejný. Na rozdíl od podporovatelů stejného hnutí z Česka jim nejde o maximální rychlost ve městě. Letzte Generation namísto toho vyzývá vládu, aby sestavila odbornou komisi, která má připravit zprávu, jak se má Německo do pár let úplně zbavit fosilních paliv. Podle aktivistů by pak měl závěry projednat Bundestag a o jejich uskutečnění mají rozhodnout poslanci.

Vláda hnutí víceméně ignoruje. Až na ministra dopravy Volkera Wissinga, který aktivisty nepřímo označuje za teroristy. Paradoxně je ale jako jediný sám osobně přijal v kanceláři a vyslechl si jejich názory, a to přesto, že sám platí za zastánce automobilové dopravy.