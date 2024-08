Klvaňa: Trump vrší chyby a ukazuje své hysterické já, Harrisová ho bude chtít rozebrat jako u soudu

Kandidáti na amerického prezidenta Kamala Harrisová a Donald Trump se 10. září poprvé utkají v živě vysílané televizní debatě. Ta podle politologa Tomáše Klvani volby nejspíš nerozhodne a ani jeden z účastníků v ní nemá moc co získat. „Harrisová ji potřebuje jen z toho důvodu, aby se bránila útokům, že se bojí debatovat. I kdyby se tam ale Trump svlékl do naha, tak ho bude volit stejně lidí, jako kdyby to neudělal,“ říká pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 13:00 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zároveň ale připouští, že první letošní prezidentská debata, v níž ještě proti Trumpovi stanul Joe Biden, se překvapivě stala tou vůbec nejdůležitější v historii. „O ní jsem si také myslel, že nerozhodne volby. Rozhodla je tím, že Biden poté odstoupil,“ soudí pedagog z New York University v Praze.

Tomáš Klvaňa, expert na politiku Spojených států z New York University Prague

O podobě debat se v zákulisí vedou dlouhá jednání, ve kterých se řeší mimo jiné to, zda moderátoři mohou kandidáty opravovat a klást jim doplňující otázky nebo jestli budou mikrofony po celou dobu zapnuté.

„Biden udělal tu chybu, že je chtěl mít vypnuté, protože asi nechtěl, aby ho Trump vyrušoval. Ale možná je lepší, když se Trump znemožní tím, že ho všichni slyší. Tak teď kampaň Harrisové udělala salto a chtějí, aby byly zapnuté. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká v Interview Plus.

Harrisová prý možná sází na to, že podobně jako před čtyřmi lety v debatě viceprezidentů bude svého soupeře přerušovat. Klvaňa připomíná, že jde o bývalou prokurátorku a kalifornskou ministryni spravedlnosti.

„Ona je dobrá v soudní síni, umí lidi rozebrat, když se jich může ptát. Horší je, když sama musí odpovídat. Ale když bude moci na Trumpa útočit a klást rétorické otázky, po nichž na sebe začnou vykřikovat, tak to jí může vyhovovat,“ zamýšlí se odborník na americkou politiku.

Návrat hysterického Trumpa

Trumpův tým naopak svého kandidáta opakovaně nabádá, aby se držel programu a tolik se nepouštěl do osobních útoků. Podle Klvani je to ale neřízená střela.

„Když je v pohodě, tak víc poslouchá a dokáže reflektovat situaci. Kampaň proti Bidenovi byla to nejlepší, co v politice předváděl. I když v debatě lhal v každé třetí větě, tak Bidena nechal vykopat si vlastní hrob a nezasahoval do toho. To se nečekalo,“ popisuje.

Nyní je ale Trump pod tlakem a Harrisová ho v průzkumech předběhla, byť v rámci statistické chyby. „Jako exhibicionista cítí, že se zraky lidí upínají spíš na ni než na něj. A to on nemůže přenést přes srdce, je pod tlakem a dělá neskutečné množství chyb. Zase se vrátil do toho svého hysterického já,“ hodnotí.

Na sociálních sítích teď prý Trump sdílí věci, které by ještě před pár lety znamenaly konec politické kariéry. Harrisovou také obviňuje z toho, že je komunistka, sám přitom podle Klvani prosazuje levicovější program.

Harrisové kritici vyčítají změnu názorů oproti roku 2019, kdy se ucházela o prezidentskou nominaci. Klvaňa připomíná, že kampaň tehdy probíhala v atmosféře rasového konfliktu a kandidáti se předháněli, kdo bude více nadbíhat krajně levicovému křídlu.

„Ona to dělala také, ale dělala to blbě. Bylo vidět, že to není její role. Nyní se rozhodla dělat kampaň podle sebe, nakonec nemusela projít primárkami, a ukazuje se, že jí to jde. Je vtipná, jde přímo k věci a najednou to začíná na voliče fungovat,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.