Odhalení v nové Woodwardově knize: generál za Trumpovými zády bránil použití jaderného arzenálu

Krátce po lednovém vydrancování Kapitolu podnikl americký generál Mark Milley utajenou akci. Na schůzkách v Pentagonu učinil sérii kroků, které měly zabránit případnému rozkazu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa k odpálení jaderných zbraní. Legendární novinář Bob Woodward a reportér listu Washington Post Robert Costa popisují v nové knize Peril (Nebezpečí, pozn. red.), co se dělo za zády „šílícího“ prezidenta. Washington D.C. 22:41 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Milley sedí po levici bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa | Zdroj: Reuters

„Po událostech ze šestého ledna neměla armáda vůbec žádnou jistotu, že může Trumpa kontrolovat nebo mu věřit. Generál Milley byl přesvědčen, že z pozice vysoce postaveného seniorního generála musel myslet na nemyslitelné a přijmout veškerá nezbytná opatření,“ píší podle serveru CNN autoři v připravované knize.

O obsahu knihy informovaly servery televize CNN a deníku The New York Times, které mají knihu k dispozici před oficiálním vydáním. Woodward a Costa vyzpovídali přes 200 lidí a na základě rozhovorů skládají příběh o pozadí posledních dní Donalda Trumpa v Bílém domě.

Kniha podává svědectví o posledních Trumpových dnech v prezidentském úřadu. Středobodem příběhu se stává osoba generála Marka Milleyho a jeho kroky, které měly ochránit celý svět před případnými neuváženými činy bývalého amerického prezidenta.

‚Musíte ukázat sílu.‘ Vpádu do Kapitolu předcházely Trumpovy ostré výroky o útoku na demokracii Číst článek

Milley působil jako nejvyšší vojenský poradce ke konci vlády Donalda Trumpa a doposud zastává post předsedy sboru náčelníků štábů. Generál postupně dospěl k názoru, že bývalého amerického prezidenta postihla po prohraných volbách vážná duševní krize a je nutné konat nezávisle na jeho vědomí.

„Křičel na úředníky a konstruoval si vlastní alternativní realitu o nekonečných volebních spiknutích,“ měl podle knihy říct Milley vrchním velitelům. Krátce poté, co dav Trumpových stoupenců 6. ledna násilně vnikl do sídla Kongresu, svolal generál Milley ve své kanceláři v Pentagonu tajnou schůzku. Události ze 6. ledna generálem podle knihy otřásly.

Předmětem schůze, jejíž konání bylo známo pouze několika málo vyvoleným, byl rozkaz k přezkoumání postupu při případném vojenském zásahu, a to včetně odpálení jaderných zbraní. Milley se totiž podle knihy obával, že prezident, který věřil ve spiknutí proti své osobě, by mohl zajít až do krajnosti a mohl by tak ohrozit nejen národní, ale i globální bezpečnost.

Nevyzpytatelný prezident

Vysokým vojenským představitelům, kteří mají na starosti Národní centrum vojenského velení (National Military Command Center, nebo-li „war room“ Pentagonu), Milley nařídil, aby bez jeho vědomí od nikoho nepřijímali rozkazy. „Nikdy nevíte, co je prezidentův spouštěcí bod,“ řekl tehdy Milley podle Woodwarda a Costy svému kolegovi.

Trump je sociopat, útok na Kapitol je jeho vina. Volal po násilí a probudil vzpouru, říká bankéř Jonáš Číst článek

Součástí knihy, jejíž vydání je ve Spojených státech plánované na 21. září 2021, je podle serveru CNN také sada exkluzivních reportáží o událostech, které předcházely drancování Kapitolu. Woodward a Costa také odtajňují dosud nezveřejněné nahrávky rozhovorů, dokumenty, deníkové zápisy, kalendáře, záznamy ze schůzek a další detaily.

Kniha popisuje Trumpovo emotivní chování po prohraných volbách s Joem Bidenem, odmítání přiznat si porážku a jeho spory se spolupracovníky včetně viceprezidenta Mikea Pence.

Jedná se tak o třetí Woodwardovu knihu o prezidentství Donalda Trumpa. Ten v minulosti vydal bestsellery Strach: Trump v Bílém domě (Fear: Trump in The White House) a Rage (Vztek). V knihách legendární novinář detailně portrétuje osobu Donalda Trumpa na pozadí vysokých mocenských her prezidentského úřadu a mapuje jeho působení v Bílém domě.

Woodward se proslavil v roce 1976, kdy ve spolupráci se svým tehdejším kolegou z Washington Post Carlem Bernsteinem napsal bestseller Poslední dny (The Final Days) věnovaný závěrečným měsícům vlády prezidenta Richarda Nixona. Oba reportéři se předtím zasloužili o rozkrytí aféry Watergate, která vedla k Nixonově rezignaci.