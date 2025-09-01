Kocian: Oblast v Afghánistánu je po zemětřesení těžko přístupná. Vrtulníky jsou jednou z mála možností
Afghánistán zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů. Zemřelo přes 800 lidí a 2800 je zraněných. Otřesy zasáhly i provincii Nangarhár, jejímž správním střediskem je Dželálábád, kde způsobily sesuvy půdy, které ztěžují přístup do postižených oblastí. „Vydaly se tam vrtulníky, je to teď jedna z mála cest, jak se tam dostat,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Kocian, regionální ředitel Člověka v tísni pro Blízký východ, který do Afghánistánu jezdí.
Můžete popsat, jak vypadá oblast, kterou zemětřesení zasáhlo? Jde o hustě obydlenou oblast?
Je to horská oblast na východě Afghánistánu při hranicích s Pákistánem. Není příliš hustě zabydlená. Zemětřesení postihlo především provincii Kunar, ne Nangarhár, aspoň podle našich údajů, hlavně tedy okresy Nurgal a Chawkay. Ale co se týče rozsahu, tak to zatím vypadá spíš na dost koncentrované, lokalizované zemětřesení. Uvidíme, jak ty počty budou růst.
Poslechněte si rozhovor s Tomášem Kocianem, regionálním ředitelem Člověka v tísni pro Blízký východ
Jak dostupná je tahle oblast pro záchranáře a další pomoc?
Kvůli sesuvům půdy došlo k tomu, že oblast není přístupná, respektive je těžko přístupná. Podle informací, které v současnosti mám, se tam vydaly vrtulníky. Místní vláda organizovala takzvané airlifty, to znamená pomoc vzduchem, což je momentálně jedna z mála cest, jak se tam dostat. Je to spíše otázka hodin či dnů, až se tam dostanou všechny týmy. Zatím ta oblast není úplně přístupná.
Kunar je nábožensky konzervativní oblast. Určitě tam jsou náboženské regule pro ženy. Jak se to řeší při záchraně a ošetřování raněných?
Nemyslím, že je Kunar nějak výjimečný ve srovnání s dalšími provinciemi v Afghánistánu. Není tam zásadní rozdíl. Samozřejmě co se týče pomoci, tak bezprostředně po zemětřesení, když probíhající záchranné operace, tak záchranáři nedělají rozdíly mezi ženami a muži. Nicméně potom při transportu nebo v nemocnicích dochází k třídění a tam se samozřejmě ženám věnuje ženský personál.
Nejdřív vláda, pak organizace
V roce 2021 v zemi převzalo moc islamistické hnutí Tálibán. Jak je schopné poskytovat pomoc takto zasaženým oblastem? A jak mohou v oblasti působit mezinárodní humanitární organizace?
Organizace pomáhají výraznou mírou. Nicméně i vláda není úplně nekompetentní. Po letech se naučili vládnout a jsou poměrně akceschopní. Takže momentálně jsou tam jednotky armády, ministerstva nebo úřadu pro zvláštní operace, pro katastrofy a místní nebo i mezinárodní nevládní organizace tam postupně získávají přístup.
Na místě v těchto hodinách pomáhají především místní lidé a místní vláda. V následujících dnech se tam budou víc dostávat mezinárodní organizace, které budou hrát významnější roli při rekonstrukci oblasti, ne bezprostředně při pomoci, při záchraně lidských životů.
Z vašich zkušeností – je problém dostat se do Afghánistánu, pokud tam chcete působit jako humanitární organizace?
Vůbec ne. Panuje kolem toho spoustu mýtů. Hnutí Tálibán chce mít samozřejmě pod kontrolou organizace, které tam fungují. Takže musíte projít registračním procesem, což se děje ve všech zemích na světě. Nicméně potom je fungování víceméně v mezích, v mnoha jiných zemích po celém světě vidíme daleko restriktivnější přístup místních úřadů. A my fungujeme víceméně bez větších problémů.
Bude Člověk v tísni organizovat nějakou speciální pomoc pro Afghánistán po zemětřesení?
Samozřejmě záleží na rozsahu. Čísla teď momentálně mluví o 800 obětech. A asi budou růst. Uvidíme, co se týče rozsahu. Na to naváže naše přemýšlení, jestli má smysl rozjíždět kampaň. Větší katastrofy vzbuzují samozřejmě větší ohlas, ty malé lokální moc velký ne. Takže podle toho uvidíme, jestli budeme vyhlašovat sbírku.
Co se týče samotné pomoci, tak máme na místě partnerské organizace, a kdybychom viděli, že kapacita na místě není dostatečná, tak bychom samozřejmě zaintervenovali. Ale v této situaci to nevidíme.