OBRAZEM: Opravy burzy v Kodani mohou trvat až 10 let. Obrazy zachraňovali před plameny i kolemjdoucí

Z budovy se podařilo zachránit asi 400 uměleckých děl. Některá ale nejspíš v burze zůstala a pravděpodobně je požár poškodil. Na záchraně artefaktů z burzy se podíleli i kolemjdoucí, kteří pomáhali z hořící burzy vynášet obrazy.

Podle dánské Televize TV2 by celková oprava budovy mohla trvat 5 až 10 let. Stát by mohla v přepočtu víc než tři miliardy korun. Při požáru se zřítila 56 metrů vysoká věž, kterou tvořily čtyři propletené dračí ocasy a která byla považovaná za symbol města.

Celkový rozsah škod stále není známý. Na místě dál zasahují hasiči, kteří pomocí jeřábů kontrolují budovu zvenčí a hlídají, aby se plameny znovu nerozhořely. Kodaňská policie dál čeká, až bude vstup do budovy bezpečný, aby v něm mohla začít vyšetřovat, jak k požáru došlo.

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přirovnal neštěstí k požáru pařížské katedrály Notre-Dame, který se stal téměř přesně před pěti lety, konkrétně 15. dubna 2019.

Pětadvacetiletý Mathias popsal svůj dojem pro agenturu Reuters takto: „Nedokážu to vysvětlit. Je to jen budova, ale pro nás Kodaňany tolik znamená. Dokonce i moji rodiče, kteří jsou z jiné části Dánska, mají v obývacím pokoji malou miniaturní figurku Børsenu. Je to opravdu smutné.“

Budova kodaňské burzy byla postavena v 17. století v duchu severské renesance. Nachází se v centru Kodaně a je to oblíbené turistické místo. Před požárem v ní probíhaly rekonstrukční práce, které ji měly vrátit do podoby v době vzniku za vlády dánského krále Kristiána IV., a objekt byl obklopen lešením.