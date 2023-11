Kofroň: Nemocnice chrání právo. Pokud je ale nepřátelské vojsko zneužije, tak se terčem stát můžou

V Pásmu Gazy probíhají v posledních dnech silné boje v okolí některých nemocnic. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace už kvůli nedostatku elektřiny nefunguje hlavní nemocnice Šífa. Izrael to ale popřel. Jsou útoky na nemocnici vůbec ospravedlnitelné? „Pokud protivník začne z nemocnice střílet, nebo by v ní schovával své bojové jednotky, tak se stává legitimním vojenským cílem,“ říká politický geograf Jan Kofroň. Praha 17:02 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael zahájil dosud nejrozsáhlejší úder na pásmo Gazy od teroristického útoku Hamásu | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Je naprosto jednoznačné, že útok na nemocnici je válečným zločinem?

Ne, to neplatí. Nemocnice sice jsou objektem, který má zvláštní status ochrany, ale může za určitých okolností o tento zvláštní status přijít.

Typicky je to v situacích, kdy je nemocnice využita jednou z bojujících stran. Je to něco, co mezinárodní právo také zapovídá.

Pokud protivník začne z nemocnice střílet nebo v ní, pod ní, v její těsné blízkosti skladuje zbraně, nebo by v ní schovával své bojové jednotky, tak se nemocnice stává legitimním vojenským cílem.

To samozřejmě neznamená, že by najednou bylo povoleno zaútočit zcela bez rozmyslu a bez ohledu na civilní ztráty. Faktem ale je, že v ten okamžik nemocnice svůj zvláště chráněný status ztrácí.

I v těchto případech tedy platí zásada proporcionality. K čemu se vztahuje a jak se posuzuje?

Je potřeba si uvědomit, že proporcionalita se netýká třeba počtu obětí, které budou na konci dne na jedné a na druhé straně.

Vztahuje se k relativní vojenské výhodě, kterou získáte tak, že provedete útok, při kterém právě mohou zemřít civilisté.

Představme si, že z nemocnice střílí jeden člověk, tak máte právo jej zničit. Zároveň je ale neospravedlnitelné, abyste při tom využila čtvrttunovou bombu, která zabije desítky pacientů.

Nemůžete dost dobře říct, že zničení jednoho relativně bezvýznamného vojáka nebo teroristy vynahradí smrt padesáti civilistů.

Pokud byste však pod tu nemocnici umístila velitelské centrum, nebo něco, co je z pohledu vojenského úsilí výrazně významnější, tak v ten okamžik skutečně platí, že přípustnost civilních ztrát bude výrazně narůstat.

V takový okamžik by pravděpodobně z pohledu mezinárodního práva i třeba padesát mrtvých civilistů nebylo považováno za velký problém.

Soud až ex post

V tomto případě je ale velký problém, že informaci o velitelství mají vojáci jen od izraelských zpravodajských služeb. Je to tedy akceptovatelné? Nebo se to dá posoudit v podstatě až potom, co bude jasné, co pod nemocnicí bylo?

To je správná otázka. Když někdo povede palbu přímo z nemocnice, tak tam budou očití svědci. Zatímco u situací, kdy to má být sklad zbraní nebo řídící centrum, tak v ten okamžik se jedná o formu zpravodajské informace, která nemusí být přesná.

Velkou otázkou je, jak moc velká míra jistoty nebo nejistoty je přijatelná. Tady vzniká obrovské pole pro různé interpretace.

Domnívám se, že to, co stranám, které vnímáme jako naše spojence, promineme, tak u stran, které rádi nemáme, bychom to považovali za válečný zločin.

Bohužel tyto věci se často ukážou až ex post. Buďto tam zásoby munice byly – uvidíme sekundární výbuchy, anebo že tam nic takového nebylo.

Pak jde o situaci, která vzbuzuje přinejmenším řadu otázek a případně to lze označit i za válečný zločin.

Lékaři bez hranic si stěžují, že nejsou žádné humanitární přestávky. Čemu se to dá přičítat? Jak riskantní, složité je v této fázi operace proti velitelství Hamásu umožnit například evakuaci pacientů?

Je potřeba říct, aniž bychom se bavili o konkrétní nemocnici, tak v jejich okolí probíhají boje. Faktem je, že Hamás většinu základních pravidel mezinárodního humanitárního práva nerespektuje, čímž tu situaci dohání do absolutního extrému.

V této situaci jsou Izraelci velmi neochotní vytvářet prostor pro dočasné příměří, protože se obávají, že toho Hamás zneužije. Nakolik je to fér vůči civilistům nebo pacientům, to je druhá otázka.

Dokud tam budou probíhat přinejmenším přestřelky, tak evakuace pacientů jednoduchá nebude.

Je to otázka zvážení, co v daný okamžik je lepší, jestli nechat lidi v nemocnici s vědomím, že se jim něco může stát, nebo se je pokusit dostat pryč, ale s tím, že v průběhu evakuace může dojít k řadě problematických situací. Obávám se, že tu žádné jednoduché řešení nebude.

